Jelang MotoGP Mandalika, Mario Aji Ikut Parade Pembalap di Mataram

TEMPO.CO, Mataram - Parade pembalap telah digelar jelang MotoGP Mandalika, tepatnya pada Rabu, 11 Oktober 2023. Sejumlah rider ikut ambil bagian untuk melintasi dan menyapa langsung masyarakat di Kota Mataram, termasuk Mario Aji.

Terhitung, ada sembilan pembalap yang mengikuti parade dari Polda NTB menuju Kantor Gubernur NTB tersebut. Mereka adalah Alex Marquez (Gresini Racing), Jeremy Alcoba (Spain – QJMOTOR Gresini Moto2), Filip Salac (Czehia – QJMOTOR Gresini Moto2), dan Somkiat Chantra (Thailand – IDEMITSU Honda Team Asia).

Lalu ada juga Jose Antonio Rueda Spain – RedBull KTM Aja), Jaume Masia (Spain – Leopard Racing), Collin Veijer (Netherland – Liqui MolyHusqudna Intact GP) , Stefano Nepa (Italy – Angeluss MTA Team), dan Daniel Holgqado (Spanyol – RedBull KTM Tech3).

Direktur Utama PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) Priandhi Satria mengatakan parade pembalap tersebut berjalan lancar. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang setia menanti untuk memberikan dukungan langsung kepada para rider sejak pagi.

"Kami sangat senang melihat antusiasme dari para penggemar yang telah menanti perhelatan ini, sekaligus menjadi momen apresiasi juga untuk masyarakat setempat yang sudah mendukung ajang MotoGP Mandalika sejak pertama digelar tahun lalu. Kita lihat para rider juga begitu senang dengan semangat yang diberikan masyarakat,” katanya.

Adapun pawai itu dimulai dengan persiapan pada pukul 12.30 WITA. Para pembalap kemudian bergerak dari Kantor Polda NTB menuju Kantor Gubernur NTB sejauh 3,1 km. Rute yang dilewati para pembalap itu adalah Jalan Langko dan Jalan Pejanggik.

Di dekat garis finis, yakni Taman Sangkareang, para rider tidak lupa melakukan atraksi burn out. Aksi tersebut langsung disambut meriah masyarakat yang berada di lokasi. Sebelum rangkaian acara berakhir, sejumlah rider menyempatkan diri untuk berfoto bersama para penggemar di area depan Kantor Gubernur NTB sambil kompak meneriakkan “Kami kembali, Indonesia! We bring the power back!”.

Selain para pembalap di kelas Grand Prix, parade tersebut juga dimeriahkan oleh dua komunitas sepeda motor setempat.

SUPRIYANTHO KHAFID

