CFMoto Rilis 2 Motor Baru, Harganya Rp 33 Juta dan Rp 148 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT MForce Indonesia selaku distributor utama CFMoto merilis dua produk terbarunya, yaitu CFMoto Papio XO Minisport Bike dan Sportbike SR450. Peluncuran itu digelar di Aloha Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Sabtu, 14 Oktober 2023.

Sales & Marketing Manager PT Mforce Indonesia Julius Sofyan mengatakan bahwa Papio XO Minisport dihadirkan ingin menampilkan model yang berbeda dari merek-merek yang lain.

Papio XO dilengkapi dengan mesin 1 silinder 125cc dan sederet fitur-fitur canggih. Terdapat sistem pengereman ABS, lampu full LED, dan display 3 inci di sisi kiri dan kanan yang bisa diatur dengan menggunakan aplikasi.

Sementara untuk CFMoto 450SR merupakan varian bermesin 450cc dua silinder dari sportbike SR250 yang terlebih dahulu dijual di Indonesia. Mesin 450SR memiliki spesifikasi 449,9 cc parallel twin DOHC dengan crankshaft 270 derajat.

Dengan menggendong mesin tersebut, motor baru ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 46,26 dk pada 10.000 rpm dan torsi 39,3 Nm di 7.750 rpm.

Menurut Sofyan, motor Papio XO dan SR450 secara unit tersedian dalam jumlah terbatas, dan dibuat secara CKD (Completely Knock Down).

"Target market Papio XO adalah penghobi, kemudian dengan konsep cafe racer ini semoga menjadi daya tarik sendiri bagi anak muda yang hobi sport dan style. Untuk SR450 sendiri, jelas rider-rider yang berpengalaman dan suka dengan balapan," ujar Sofyan Wahyudi.

CFMoto Papio XC dibanderol dengan harga Rp 33,8 juta on the road Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi), sedangkan untuk model SR450 dibanderol sebesar Rp 148,8 juta on the road Jadetabek.

