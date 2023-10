Wuling Almaz RS Tampil di GIIAS Semarang 2023, Harga OTR Rp 401,8 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia menghadirkan Wuling Almaz RS dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS Semarang 2023. Pameran ini berlangsung dari 18 hingga 22 Oktober 2023 di Marina Convention Center.

New Wuling Almaz RS dipasarkan dengan harga OTR Semarang Rp 401,8 juta untuk New Almaz RS Pro. Sementara untuk New Almaz RS Pro Hybrid dibanderol Rp 441,8 juta.

"Kami luncurkan Wuling New Almaz RS yang kini hadir dengan ragam pembaruan inovatif untuk masyarakat Semarang dan sekitarnya," kata Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors Ricky Christian dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Dalam pameran GIIAS Semarang 2023, Wuling turut memboyong model mobil lainnya seperti Alvez dan Air ev Lite. Selain itu, Wuling juga menyediakan unit test drive Almaz Hybrid, Alvez, dan Air ev yang bisa dicoba pengunjung.

Wuling menawarkan program pembelian selama GIIAS Semarang 2023. Setiap pembelian Wuling Air ev, Almaz Series, dan Alvez, berkesempatan mendapatkan special gift berupa emas satu gram secara langsung.

Selain itu, ada juga promo charging pile yang bisa dimiliki konsumen dengan biaya sebesar Rp 5 juta untuk charging pile OCPP. Sementara, untuk opsi charging pile non OCPP bisa dimiliki konsumen tanpa dipungut biaya.

