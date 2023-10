Wuling Luncurkan New Almaz RS di GIIAS Semarang

Iklan

INFO NASIONAL - Wuling Motors (Wuling) kembali hadir di GAIKINDO Indonesia International Autoshow (GIIAS) Semarang 2023. Dalam gelaran GIIAS Semarang di Marina Convention Center, Wuling meluncurkan flagship SUV terbarunya, New Almaz RS, untuk konsumen Semarang dan sekitarnya.

New Almaz RS ‘Drive Unlimited Way’ hadir dengan ragam inovasi dan teknologi, mulai dari mesin hybrid, tampilan eksterior yang berkelas, desain kabin baru yang menyajikan kenyamanan, inovasi canggih, serta fitur keselamatan yang lengkap. Medium SUV Wuling ini dipasarkan dengan launching price area Semarang Rp401.800.000 untuk New Almaz RS Pro dan Rp441.800.000 untuk New Almaz RS Pro Hybrid.

Baca Juga: MPR Tegaskan Terima Kritik dan Masukan Masyarakat

Wuling juga turut menampilkan produk unggulan lainnya, yakni Air ev dan Alvez hingga 22 Oktober. Beragam penawaran menarik pun ditawarkan dan tersedia juga unit test drive yang bisa dicoba oleh para pengunjung selama pameran ini berlangsung.

Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors Ricky Christian, mengatakan, dalam gelaran GIIAS Semarang tahun ini, pihaknya mengusung tema ‘Terus Hadir Dengan Inovasi Tanpa Akhir’ Tema ini merupakan wujud komitmennya untuk selalu konsisten dalam menghadirkan produk inovatif yang mendukung konsumen untuk bergerak menuju kehidupan yang lebih baik.

Hal tersebut diwujudkan dengan adanya peluncuran Wuling New Almaz RS ‘Drive Unlimited Way’ yang kini hadir dengan ragam pembaruan inovatif untuk masyarakat Semarang dan sekitarnya. "Mari kunjungi booth Wuling di GIIAS Semarang 2023 dan nikmati beragam penawaran khusus yang tentunya sayang untuk dilewatkan,” kata Ricky.

Baca Juga: Kapolri Perintahkan Gelorakan Pemilu Damai

Wuling New Almaz RS hadir dengan penyegaran pada bagian eksterior dan interiornya. Pada tampilan luarnya, SUV ini memperkuat kesan futuristiknya dengan New Glossy Black Front Bumper & Grille bermotif diamond serta emblem huruf Wuling di pintu belakang Almaz.

SUV pintar dari Wuling ini mengenakan velg berukuran 18 inci dengan desain baru yang sporty. Beralih ke dalam kabin, New Almaz RS mengusung New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi 7 bangku penumpang yang dibalut kulit sintetis yang berkelas. New Almaz RS pun semakin nyaman dikendarai dengan tilt and telescopic steering wheel yang memungkinkan pengemudi mengatur posisi setir sesuai keinginan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kesan futuristik semakin menonjol berkat New Sophisticated Multicolor Ambient Light di beberapa bagian ruang kabin. Inovasi modern pun tetap hadir di SUV ini meliputi Wuling Indonesian Command (WIND) dan Wuling Remote Control App via MyWuling+.

Pada sisi penunjang keselamatan, teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS) juga tersemat untuk memaksimalkan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman. Tidak hanya itu, fitur keselamatan lainnya seperti 360° Around View Camera with Dynamic Trajectory, Electric Parking Brake (EPB) dengan Auto Vehicle Hold (AVH), 4 SRS Airbags, hingga Hill Hold Control (HHC) semakin memberikan pengalaman berkendara yang tenang dan aman di setiap perjalanan.

Dalam gelaran GIIAS Semarang 2023, Wuling menempati booth seluas 130,5 meter persegi di Marina Convention Center, Semarang. Wuling pun menampilkan lini produk inovatif lainnya seperti Alvez yang merupakan compact SUV pertama Wuling di Indonesia yang mengedepankan tampilan yang stylish serta beragam fitur inovatif.

Kemudian, ditampilkan pula kendaraan listrik Wuling Air ev Lite. Almaz Hybrid, Alvez, serta Air ev juga tersedia di area test drive bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi berkendara inovatif dengan produk tersebut. Pada pameran kali ini, Wuling menawarkan berbagai promo menarik sehingga memudahkan para pengunjung untuk memiliki mobil Wuling impiannya.

Setiap pengunjung yang melakukan pembelian Wuling Air ev, seri Almaz, dan Alvez, berkesempatan untuk mendapatkan special gift berupa emas 1 gram secara langsung. Wuling menghadirkan promo charging pile bagi setiap pembelian Air ev, yakni konsumen dapat memiliki charging pile OCPP hanya dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000 atau konsumen bisa memilih opsi charging pile non OCPP tanpa dipungut biaya.

Wuling juga menggelar program lucky dip berhadiah saldo e-wallet dengan nominal mulai dari Rp250.000 hingga Rp5.000.000 untuk para pengunjung yang melakukan pembelian produk Wuling. Tentunya seluruh promon ini berlaku dengan syarat dan ketentuan. (*)