Sirkuit Mandalika Absen di Kalender WSBK 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dorna resmi mengumumkan kalender WSBK (Superbike Championship) musim 2024. Dalam kalender tersebut Mandalika dipastikan absen, serta ada dua sirkuit baru.

Padahal Sirkuit Mandalika sebelumnya selalu menjadi tuan rumah WSBK pada 2021 sampai dengan 2023. Seperti pada Maret lalu, Alvaro Bautista berjaya di dua race utama, sedangkan superpole race dimenangi Toprak Razgatioglu.

Berdasarkan kalender kejuaraan terbaru, WSBK 2024 akan dibuka di Sirkuit Phillip Island, Australia, di akhir Februari, sebelum melanjutkan balapan ke Montmelo, Catalunya untuk melakoni seri kedua.

Selanjutnya Sirkuit Assen di Belanda akan menjadi venue seri ketiga pada April, yang diikuti seri Italia di Misano dan double header di Donnington Park, Inggris dan Autodrom Most, Republik Ceko.

WSBK 2024 kemudian akan beralih ke Portimao, Portugal sebelum seri perdana di Balaton Park, Hungaria. Sirkuit Cremona, Italia juga akan memanggungkan kejuaraan ini untuk pertama kali di seri 10 setelah Magny-Cours, Prancis.

Baca Juga: BMW M2 Coupe di Mata Pengemudi Safety Car MotoGP

Spanyol akan menggelar dua balapan WSBK 2024 pamungkas. Dimulai dengan MotorLand Aragon pada akhir September, lalu berakhir di Jerez pada bulan berikutnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut kalender WSBK 2024:

23-25 Februari: Phillip Island, Australia

22-24 Maret: Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain

19-21 April: TT Circuit Assen, the Netherlands

14-16 Juni: Misano World Circuit "Marco Simoncelli", Italy

12-14 Juli: Donington Park, United Kingdom

19-21 Juli: Autodrom Most, Czech Republic

9-11 Agustus: Autodromo Internacional do Algarve, Portugal

23-25 Agustus: Balaton Park Circuit, Hungary*

6-8 September: Circuit de Nevers Magny-Cours, France

20-22 September: Cremona Circuit, Italy*

27-29 September: MotorLand Aragon, Spain

11-13 Oktober: Circuito de Jerez - Angel Nieto

Pilihan Editor: Gantikan Toprak, Jonathan Rea Gabung Yamaha di WSBK 2024

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto