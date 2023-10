Speaker Ground Zero Radioactive Special Edition Hanya Tersedia 140 Unit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Audio Plus Indonesia merilis paket speaker edisi spesial dari Ground Zero, yakni Radioactive Special Edition Gold (GZRC SE-G). Produk ini merupakan keluaran Ground Zero GmbH dan diklaim menggabungkan keindahan tampilan dan kualitas suara yang istimewa.

GZRC SE-G hadir dengan sejumlah fitur unik yang membedakan dari produk sejenis di pasaran, seperti tweeter berdiameter 28 mm dengan bahan silk dome yang dicoating dengan material khusus, sehingga menghasilkan suara detail dan natural.

Tweeter tersebut juga dibekali magnet neodymium yang mempunyai efektivitas 10 kali lipat dari magnet biasa (ferrite), memberikan performa suara yang luar biasa.

Secara tampilan, Midwoofer speaker ini diberi aksen warna emas yang cukup memikat mata, Selain itu, melalui ‘treatment’ khusus pada konus aluminium diklaim dapat memastikan kualitas audio yang optimal.

Ground Zero juga secara khusus memesan kapasitor untuk menciptakan pasif crossover yang menghasilkan reproduksi suara jernih dan seimbang di seluruh spektrum frekuensi.

“Semua terminal atau konektor yang digunakan Ground Zero Radioactive Special Edition Gold ini telah di ‘gold plated’ untuk menghindari korosi, terutama di iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi seperti di Indonesia,” kata Andreas Tjahjadi, CEO PT Audio Plus Indonesia di Jakarta.

Andreas menambahkan Ground Zero Radioactive Special Edition Gold (GZRC SE-G) hanya tersedia dalam jumlah sangat terbatas.

“Cuma dibuat 140 unit saja untuk Indonesia. Yang satu sudah dipakai untuk demo di acara ini, artinya sisa 139 lagi,” tutup Andreas.

