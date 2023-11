TGRI Juara Nasional Group M (AWD) Kejurnas Sprint Rally 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) berhasil meraih gelar juara nasional Group M (AWD) Kejurnas Sprint Rally 2023 setelah meraih tiga podium pada seri ke-6 di Sport Center Indramayu, Jawa Barat, 28-29 Oktober 2023.

“Kami bangga atas kerja keras tim TGRI mengingat rival-rival di Kelas M1 turun dengan spesifikasi race car lebih powerful. Dengan semangat continuous improvement, engineer TGRI sanggup mengubah kelemahan ini menjadi tantangan guna meningkatkan performanya,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.

Pembalap TGRI Ryan Nirwan dan navigator Adi Indiarto sukses menjadi yang tercepat di tiga Special Stage (SS) dalam kategori Group M (sedan all-wheel-drive) Kejurnas Sprint Rally 2023. Keduanya mampu memaksimalkan performa GR Yaris AP4 dengan apik.

Ryan dan Adi berhasil menorehkan waktu tercepat 3 menit 22,6 detik di SS 2. Lalu wakil Toyota Gazoo Racing Indonesia tersebut juga mampu menjadi yang terdepan di SS 3 dan 4 dengan raihan waktu 3 menit 21,8 detik dan 3 menit 20,6 detik.

”Kami bersama tim TGRI membuktikan bahwa semangat pushing the limit for better perlahan mampu membawa tim kembali meraih juara nasional Kejurnas Sprint Rally 2023. Bahkan meskipun level of competitiveness GR Yaris AP4 di bawah para pesaing utama, (kita) mampu merebut hattrick juara pertama di seri ke-4 sampai ke-6,” ujar Ryan Nirwan.

Sementara itu, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Fumitaka Kawashima mengapresiasi penampilan TGRI di Kejurnas Sprint Rally 2023. Dirinya juga bangga dengan prestasi tim induk TGR global yang kembali meraih gelar juara dunia pembalap dan manufaktur WRC 2023.

