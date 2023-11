Pertamina, Shell, BP-AKR dan Vivo Kompak Turunkan Harga BBM per 1 November 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga ahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi per 1 November 2023. Terdapat empat jenis BBM yang mengalami penurunan harga diantaranya yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Sebagai contoh, harga BBM Pertamax di DKI Jakarta mulai 1 November Rp 13.400 atau turun dibandingkan periode Oktober sebesar Rp 14.000 per liter

Sementara itu, Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp 15.500 per liter dari sebelumnya Rp 16.600 per liter. Untuk harga Dexlite per 1 November 2023 turun menjadi Rp 16.950 per liter dari sebelumnya Rp 17.200 per liter.

Selajutnya, harga Pertamina DEX juga turun jadi Rp 17.750 per liter dari sebelumnya Rp 17.900 per liter. Terakhir, Pertamax Green 95 turun Rp 15.000 per liter dari sebelumnya Rp 16.000 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dalam keterangannya, Selasa, 31 Oktober 2023.

Tak hanya untuk SPBU plat merah, Shell, BP-AKR dan Vivo juga kompak menurunkan harga.

Shell kini menjual harga BBM RON 92 mereka yaitu Shell Super di angka Rp 14.360 per liter. Harga tersebut merupakan penurunan sebesar Rp 1.020 dari harga sebelumnya yaitu Rp 15.380 per liter.

Sedangkan untuk RON 95 yaitu Shell V-Power, harganya kini dibanderol Rp 15.270 per liter dari harga sebelumnya yaitu Rp 16.350 atau turun sebesar Rp 1.080 per liter.

Berikut daftar harga BBM per liter pada 1 November 2023

Pertamina (DKI Jakarta)

- Pertalite: Rp 10.000

- Pertamax: Rp 13.400

- Pertamax Turbo: Rp 15.500

- Dexlite: 16.950

- Pertamina Dex: Rp 17.750

- Pertamax Green 95: Rp 15.000

BP-AKR

- BP 92: Rp 14.360

- BP Ultimate: Rp 15.270

- BP Diesel: Rp 16.980

Shell

- Shell Super: Rp 14.360

- Shell V-Power: Rp 15.270

- Shell V-Power Diesel: Rp 17.780

- Shell V-Power Nitro+: Rp 15.590

Vivo

- Revvo 90 : Rp 12.200

- Revvo 92 : Rp 14.100

- Revvo 95 : Rp 15.100

