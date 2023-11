Daftar Motor Listrik yang Dapat Insentif Rp 7 Juta, Kini Ada 38 Model

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Model motor listrik yang mendapat insentif Rp 7 juta dari pemerintah makin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai 38 model.

Dalam laman Sisapira (Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua), terdapat lima model tambahan antaranya lain, Alva Cervo 1 Battery Rp 30.750.000, Agats SLA Rp 9.940.000, Morgan Rp 12.900.000, Yadea G6 Rp 20.500.000 dan T1 + Lit Rp 12.999.000.

Diketahui sepeda motor listrik penerima insentif diwajibkan mengantongi syarat dari pemerintah, yaitu memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen.

Bagi masyarakat yang ingin membelinya dengan insentif, pemerintah hanya memperbolehkan 1 NIK untuk 1 unit motor listrik baru. Saat melakukan proses pembelian motor listrik subsidi, dealer melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli berdasarkan KTP.

Dalam laman tersebut, per 1 November 2023 pukul 18.00 WIB, data yang sudah terverifikasi 2.946 unit, di mana jumlah yang sudah tersalurkan juga naik menjadi 1.418 unit. Dalam website itu juga disebutkan sudah ada 5.507 orang melakukan pendaftaran, atau memenuhi persyaratan.

Berikut ini daftar 38 model motor listrik yang menerima insentif:

1. Smoot Tempur: Rp 11.500.000

2. Smoot Zuzu: Rp 12.900.000

3. PEV 30M1 A/T (Fox-R): Rp 13.500.000

4. Greentech Aero: Rp 8.904.000

5. Greentech Scood: Rp 9.579.000

6. Greentech VP: Rp 9.799.000

7. Agats: Rp 15.999.000

8. Emax: Rp 13.500.000

9. Go Plus: Rp 22.499.000

10. Alva One: Rp 29.490.000

11. Alva Cervo: Rp 35.750.000

12. Quest Atom: Rp 22.950.000

13. S9: Rp 13.500.000

14. X5: Rp 15.100.000

15. T1800: Rp 23.500.000

16. TX1800: Rp 26.900.000

17. TX3000: Rp Rp 42.900.000

18. MX 1200 AT: Rp 8.800.000

19. Gesits Raya G1: Rp 21.970.000

20. Gesits Raya G: Rp 20.990.000

21. New Q1 Rp 14.520.000

22. Yadea E8S Pro: Rp 16.900.000

23. Yadea T9: Rp 14.500.000

24. Exotic Sterrato: Rp 5.590.000

25. Exotic Vito: Rp 5.790.000

26. Exotic Mizone: Rp 6.190.000

27. Exotic Sprinter: Rp 7.990.000

28. Exotic Sprinter Pro-Max: Rp 9.990.000

29. V5 Lit: Rp 15.000.000

30. Volta 401: Rp 9.950.000

31. Volta 402: Rp 11.100.000

32. Volta 403: Rp 11.950.000

33. N9 Pro: 8.299.000

34. Alva Cervo 1 Battery Rp 30.750.000

35. Agats SLA: Rp 9.940.000

36. Morgan: Rp 12.900.000

37. T1+Lit: Rp 12.999.000

38. Yadea G6 Rp 20.500.000.

