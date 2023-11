Intip Spesifikasi Mercedes-Benz EQS Edition One, Cuma Dijual 12 Unit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, Mercedes-Benz meluncurkan tiga mobil listrik baru, salah satunya adalah Mercedes-Benz EQS Edition One. Mobil listrik ini dipasarkan secara terbatas di Indonesia, yakni hanya 12 unit.

"Kami menghadirkan EQS Edition One sebagai pilihan paling istimewa dan eksklusif bagi para pelanggan yang ingin memiliki kendaraan all-electric Mercedes-Benz. Hanya 12 orang di Indonesia yang bisa memiliki kendaraan edisi khusus ini," kata CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) Roelof Lamberts dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 10 November 2023.

Salah satu pembeda Mercedes EQS biasa dengan Edition One adalah pilihan warnanya. Mercedes EQS biasa tersedia dalam warna Obsidian Black, Graphite Grey, High-Tech Silver, dan Nautic Blue. Sementara EQS Edition One tersedia dua opsi warna two-tone, yaitu Obsidian Black di bagian atas dan High-Tech Silver di bagian bawah bodi mobil.

Bagian eksteriornya dilengkapi dengan AMG Line Exterior dan AMG bodystyling dengan desain radiator grille. Rodanya menggunakan model AMG multi-spoke light alloy berukuran 21 inci.

Karena ini merupakan mobil edisi khusus, maka ada beberapa detail yang ditampilkan pada Mercedes EQS Edition One. Ada badge Edition One di bagian kaca depan dan tulisan Edition One di door sill panel.

Bagian interiornya menampilkan lapisan kulit Nappa leather dengan palet warna neva grey/reflex blue. Kemudian, terdapat panel infotainment MBUX Hyperscreen dengan layar OLED berukuran 12,3 inci.

Dari jantung pacunya, EQS Edition One mengusung baterai Lithium-ion high-voltage berkapasitas 107,8 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 770 km dalam sekali pengisian daya. Motor penggerak yang digunakan menghasilkan tenaga 333 HP dan torsi 565 Nm.

Kecepatan maksimal mobil listrik tersebut mencapai 210 km per jam dan akselerasi dari 0-100 km per jam bisa tuntas dalam waktu 6,2 detik. Soal harga, Mercedes EQS 450+ Edition One dijual dengan banderol Rp 3,950 miliar. Harga tersebut berstatus off the road.

