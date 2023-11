Ajang Drag Race Harley-Davidson Berhasil Diramaikan 650 Starter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pergelaran Hogers Indonesia Drag Race of National Event atau HI-DRONE telah selesai digelar pada pekan lalu. Ajang balap yang digelar oleh Hogers Indonesia dan dinaungi oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini diminati banyak pembalap. Jumlah starter yang mencapai lebih dari 650 peserta memecahkan rekor pergelaran ajang balap drag race motor Harley-Davidson yang pernah diadakan di Indonesia.

HI-DRONE Drag Race merupakan ajang balap trek lurus yaitu diadakan dalam dua pilihan trek yaitu 201 m dan 402 m. Acara yang berlangsung pada 11 – 12 November 2023, di Community Park, Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang ini, cukup mendapatkan sambutan antusias dari pemotor dan pembalap.

Selain terdapat kelas Full Track (401 meter), HI-DRONE mengusung kelas unik seperti COMBAT atau Combination All Tracks, yang menggabungkan trek 201 meter dan 402 meter, yang belum pernag diadakan di Indonesia. Kelas baru lainnya adalah FAST yaitu Free All Self Throttle: Kelas FFA (Free For All) yang dipacu langsung oleh pemilik motor.

Ketua Umum IMI, Bambang Soesatyo mengapresiasi acara balap Harley kali ini.

“Saya menyambut baik upaya Yudi Djadja dan kawan-kawan yang positif, yang tidak hanya saja mengandung nilai sportivitas namun juga mempererat silaturahmi antara penggemar motor kubikasi besar,” kata pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini dalam keterangan resminya, 18 November 2023.

Hogers Indonesia yang merupakan wadah persaudaraan di antara penggemar kegiatan hobi motor besar khususnya Harley-Davidson dan berdiri pada tahun 1998. Hogers Indonesia berinisiatif mengadakan HI-DRONE sebagai sarana untuk menyalurkan hobi yang positif dan terarah.

Acara ini semakin unik karena dalam pelaksanaannya, HI-DRONE menggabungkan acara balap dengan acara konser musik yang bertajuk Sound of Unity. Keduanya dipadukan untuk menggabungkan antara masyarakat penggemar motor dan musik. Tak hanya itu, terdapat juga bazaar kuliner dan otomotif yang dapat menjadi hiburan bagi pengunjung.

Yudi Djadja, Director Hogers Indonesia menyebut balap tersebut mendapat antusias dari berbagai daerah.

"Kami sangat bangga dan berterima kasih bahwa nama besar di dunia otomotif turut hadir dalam acara ini” tutur dia.

Dalam ajang ini, Hogers Indonesia pun menyediakan tempat untuk pengusaha UMKM di bidang otomotif dan kuliner sehingga para pengusaha UMKM dapat memperkenalkan produknya.

