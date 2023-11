Toyota Gazoo Racing Pertahankan Gelar ITCR 1.600 Max dan ITCR 1.200 ISSOM 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) sukses mempertahankan gelar Juara Nasional Kejurnas Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1.600 Max dan ITCR 1.200. Pembalap TGRI duduki podium pertama di kedua kelas tersebut dalam ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2023.

Di kelas ITCR Max 1.600, pembalap senior TGRI Haridarma Manoppo berhasil meraih posisi runner-up dengan New Yaris GR Sport pada seri ke-6 ISSOM 2023. Di kelas ITCR 1.200, pembalap baru TGRI, Amato Rudolph, mengamankan podium pertama dengan All New Agya GR Sport.

"Semoga prestasi ini dapat memotivasi tim TGRI untuk menyandingkan gelar Juara Nasional ITCR 1.600 Max dan ITCR 1.200 tahun 2024," kata Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 21 November 2023.

Haridarma memuncaki klasemen sementara ITCR 1.600 Max dengan raihan 70 poin, selisih 15 poin dari posisi kedua. Kemudian, Amato bertengger di posisi kedua klasemen sementara ITCR 1.200, diikuti Jordan Johan di posisi ketiga.

Haridarma finish di posisi kedua dengan catatan waktu total 22:10.322 dan memastikan gelar Juara Nasional ITCR 1.600 Max untuk kedua kalinya. Sementara, Amato finish terdepan dengan catatan waktu total 23:57.608.

