CR-V RS e:HEV Dipajang, Simak Promo Honda di GIIAS Bandung 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Honda tampil dalam ajang GIIAS Bandung 2023 yang berlangsung di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung pada 22-26 November 2023. Dalam ajang ini, Honda membawa sejumlah model, salah satunya adalah All New Honda CR-V RS e:HEV.

"Kami menghadirkan All New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV di ajang GIIAS 2023 ini untuk membawa lebih dekat teknologi elektrifikasi dari Honda kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung," kata Operational Director Main Dealer Honda Bandung Center, Iwan Tjandradinata dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Selain menampilkan All New Honda CR-V RS e:HEV, dalam pameran ini Honda juga memboyong All New HR-V 1.5 SE, Honda BR-V, dan Brio Satya. Pabrikan Jepang tersebut juga memberikan penawaran khusus untuk setiap pembelian mobil Honda di GIIAS Bandung 2023.

Honda menawarkan paket khusus pembiayaan yang mencakup DP mulai 10 persen, bunga 0 persen, dan tenor hingga 8 tahun. Kemudian juga ada gratis paket perawatan berkala sampai dengan empat tahun atau 50.000 kilometer.

Selain itu, ada juga hadiah dengan total ratusan juta rupiah serta extra lucky dip senilai puluhan juta rupiah dengan hadiah utama voucher Rp 5 juta dan hadiah menarik lainnya. Program dan penawaran ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku.

