Jumlah Motor Listrik Penerima Insentif Bertambah 1, Ecgo 3 Dijual Rp 9,9 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah motor listrik penerima insentif kini bertambah satu model. Sepeda motor listrik baru tersebut adalah Ecgo 3 yang dijual di pasar otomotif Indonesia dengan banderol sebesar Rp 9,9 juta.

Ecgo 3 merupakan motor listrik bikinan PT Green City Traffic atau Ecgo EV Motor. Berdasarkan informasi dari situs resmi Ecgo, sepeda motor listrik ini punya banderol normal Rp 17,9 juta. Namun setelah dapat insentif motor listrik, model ini dibanderol Rp 7,9 juta dengan potongan subsidi Rp 7 juta dan diskon Rp 3 juta dari harga normalnya.

Harga Rp 7,9 juta di situs resminya itu merupakan harga off the road. Kemudian, harga tersebut sudah termasuk sewa baterai selama enam bulan atau 10.000 km, dan setelah enam bulan itu, biaya berlangganan baterai sebesar Rp 1 juta per enam bulan atau 10.000 km.

Bicara spesifikasi, Ecgo 3 dibekali baterai Li-Po4 64v 27 Ah yang bisa menempuh jarak 80 km per baterai. Baterainya tipe swap, namun bisa juga diisi dengan charger yang membutuhkan waktu 1,8 jam menggunakan fast charging.

Motor listrik ini memiliki tenaga 3.000 Watt dan torsi 140 Nm, serta bisa melaju dengan kecepatan maksimal 75 km per jam. Sepeda motor listrik tersebut juga sudah dilengkapi dengan fitur cruise control yang memungkinkan pengemudi mengatur kecepatan secara konstan.

Ecgo 3 menggunakan ban berukuran 12x3 inci dengan sistem pengereman cakram di depan dan belakang, serta suspensi depan teleskopik di depan dan double shockabsorber di belakang. Motor listrik ini bisa menampung beban maksimal 200 kilogram.

Dengan bertambahnya Ecgo 3 ini, kini jumlah model motor listrik yang mendapatkan insentif menjadi 39 model. Berikut daftarnya:

1. Smoot Tempur : Rp 11.500.000

2. Smoot Zuzu : Rp 12.900.000

3. PEV 30M1 A/T (Fox-R) : Rp 13.500.000

4. Greentech Aero : Rp 8.904.000

5. Greentech Scood : Rp 9.579.000

6. Greentech VP : Rp 9.799.000

7. Agats : Rp 15.999.000

8. Emax : Rp 13.500.000

9. Go Plus : Rp 22.499.000

10. Alva One : Rp 29.490.000

11. Alva Cervo : Rp 35.750.000

12. Quest Atom : Rp 22.950.000

13. S9 : Rp 13.500.000

14. X5 : Rp 15.100.000

15. T1800 : Rp 23.500.000

16. TX1800 : Rp 26.900.000

17. TX3 000: Rp Rp 42.900.000

18. MX 1200 AT : Rp 8.800.000

19. Gesits Raya G1 : Rp 21.970.000

20. Gesits Raya G : Rp 20.990.000

21. New Q1 : Rp 14.520.000

22. Yadea E8S Pro : Rp 16.900.000

23. Yadea T9 : Rp 14.500.000

24. Exotic Sterrato : Rp 5.590.000

Exotic Vito : Rp 5.790.000

26. Exotic Mizone : Rp 6.190.000

27. Exotic Sprinter : Rp 7.990.000

28. Exotic Sprinter Pro-Max : Rp 9.990.000

29. V5 Lit : Rp 15.000.000

30. Volta 401 : Rp 9.950.000

31. Volta 402 : Rp 11.100.000

32. Volta 403 : Rp 11.950.000

33. N9 Pro : 8.299.000

34. Aki Alva Cervo 1 : Rp 30.750.000

35. Agats SLA : Rp 9.940.000

Morgan : Rp 12.900.000

37. T1+Lit : Rp 12.999.000

38. Yadea G6 : Rp 20.500.000

39. Ecgo 3 : Rp 9.900.000.

