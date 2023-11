Honda Festipark Digelar di Surabaya, Hadirkan Promo Penjualan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor menggelar Honda Festipark pada 25-26 November 2023 di Pakuwon Mall, Surabaya. Acara ini hadir dengan berbagai permainan seru, test drive, program penjualan eksklusif, hingga panggung hiburan yang menemani pengunjung di akhir pekan.

Surabaya menjadi kota keempat berlangsungnya Honda Festipark setelah Bandung, Samarinda, dan Semarang. Berlokasi di Pakuwon Mall, Honda Festipark memiliki area yang dapat melakukan berbagai aktivitas menarik mulai dari Dance & Cosplay Competition, Cooking Class by Chef Ken hingga penampilan dari penyanyi Budi Doremi.

Honda juga akan menyediakan berbagai promo yang meringankan konsumen dengan DP Rendah mulai 5 persen, bunga cicilan 0 persen selama 4 tahun, tenor panjang hingga 8 tahun, Voucher BBM hingga Rp 1 juta, Extra cashback senilai jutaan rupiah dan gratis paket perawatan berkala sampai dengan 50.000 KM atau 4 tahun.

Khusus acara tersebut, Honda memberikan Wind Of Fortune yang berhadiah Grand Prize iPhone 15 serta shopping voucher. Dalam festival ini, Honda akan menghadirkan berbagai lini produk SUV andalannya mulai dari WR-V, All New BR-V, All New HR-V, All New CR-V serta City Car New Honda Brio.

Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja menyebut akhir pekan adalah momen untuk menghilangkan penat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Maka dari itu, lanjut dia, Honda membawa brebagai hiburan, hadiah dan permainan seru ke dalam acara ini.

"Kami juga menawarkan program penjualan eksklusif dan menyediakan aktivitas test drive seru dengan mobil Honda. Seluruh aktivitas yang dapat dinikmati selama Honda Festipark tidak dipungut biaya apapun (gratis)," ucap dia dalam keterangan resminya.

Honda Festipark dibagi menjadi beberapa zona menarik, di mana zona pertama yang dapat ditemukan oleh pengunjung adalah zona Honda BR-V. Lalu ada juga zona Honda WR-V, zona Honda HR-V dan zona Honda CR-V.

Selama mengunjungi acara Honda, para pengunjung memiliki kesempatan untuk mengumpulkan stempel. Dan bagi para pengunjung yang berhasil mengumpulkan tujuh stempel serta melakukan test drive, berkesempatan untuk memenangkan merchandise eksklusif Honda di area Spinwheel.

