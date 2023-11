Honda Civic Type R dan CR-V RS e:HEV Diboyong ke Yogyakarta

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Main Dealer Honda Semarang Center memboyong Civic Type R hingga Honda E untuk meramaikan gelaran Honda Auto Expo di Plaza Ambarrukmo Yogyakarta pada 29 November-3 Desember 2023.

Dua unit mobil itu turut dipajang bersama jajaran unit Honda lainnya, seperti All New Honda CR-V RS e:HEV, All New Honda BR-V, All New Honda HR-V, Honda WR-V, Honda City Hatchback RS, New Honda Brio Satya, New Honda Accord dan New Honda City.

"Kami menargetkan 150 SPK (surat pemesanan kendaraan) masuk selama pameran ini," kata Sumantri, selaku Sales and After Sales Director Main Dealer Honda Semarang Center Rabu 29 November 2023.

Sumantri menuturkan, diboyongnya Civic Type R dan Honda E dalam pameran itu untuk menarik minat pengunjung. Terutama pecinta mobil sport dan mobil listrik.

"Namun yang bisa dipesan hanya Civic Type R, sedangkan Honda E belum bisa, hanya display saja karena belum dilaunching resmi ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek)," kata Sumantri.

Lebih lanjut Sumantri mengatakan bahwa dalam pameran itu pihaknya sengaja menggeber promo akhir tahun demi mendongkrak penjualan mobil Honda di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Mobil yang harganya Rp 200 jutaan sampai Rp 1,4 miliar promonya kami samakan jelang akhir tahun ini," kata dia.

Promo dalam pameran itu antara lain uang muka atau down payment (dp) ringan mulai 10 persen, bunga cicilan ringan mulai nol persen, tenor angsuran kredit hingga 8 tahun, dan bebas biaya administrasi dan provisi bagi pembelian kredit.

"Kami menargetkan total penjualan sepanjang 2023 ini di Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai 13 ribu unit," kata dia. Rata-rata penjualan pada Januari hingga November sendiri sebesar 1.100 unit per bulannya. Sedangkan bulan Desember diharapkan terkerek menjadi 1.400 unit.

"Meskipun Desember ini memasuki tahun politik kami optimistis penjualan unit tetap akan sesuai target," tutup dia.

PRIBADI WICAKSONO

