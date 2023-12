Vespa Edisi Disney Mickey Mouse Dirilis, Harga Rp 60 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vespa dan Disney menjalin kolaborasi dengan menghadirkan motor matic edisi terbatas, yakni Disney Mickey Mouse Edition by Vespa. Itu dilakukan untuk merayakan ulang tahun Disney.

Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Managing Director and Country CEO PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega dalam keterangan resminya. Dirinya mengatakan bahwa kolaborasi ini menyatukan dua ikon dan membuka cerita baru yang mengesankan.

“Vespa mendorong batasan akan gaya dan desain dengan menambahkan sentuhan yang segar dan unik bagi generasi pengendara baru yang mencari teman perjalanan yang menakjubkan," kata dia, dalam rilis yang diterima Tempo.

Disney Mickey Mouse Edition menggunakan basis kendaraan Vespa Primavera. Edisi terbatas ini dirancang sebagai sebuah penghargaan yang orisinal dan menyenangkan untuk karakter tikus paling terkenal dan dicintai di dunia.

Melalui kolaborasi ini, motor matic Vespa Primavera tersebut diwarnai hitam, merah, putih, dan kuning. Warna dan siluet ikonis Mickey Mouse terlihat melalui dominasi warna hitam pada kendaraan, dengan spion berwarna hitam metalik layaknya telinga besar karakter tersebut.

Lalu terdapat pula pola grafis putih yang menggambarkan siluet karakter menghiasi shield depan kendaraan dan kedua sisi kendaraan roda dua ini.

Disney Mickey Mouse Edition by Vespa dapat dipersonalisasi lebih lanjut dengan menggunakan berbagai aksesori. Karena PT Piaggio Indonesia mengklaim bahwa motor edisi terbatas itu kompatibel dengan koleksi aksesori Vespa Primavera.

Motor matic Disney Mickey Mouse Edition by Vespa dapat dijumpai di Motoplex 4 Brands - Piaggio, Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Vespa edisi Mickey Mouse dibanderol dengan harga Rp 60,2 juta untuk On The Road Jadetabek.

