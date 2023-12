Wuling Hadirkan Promo Akhir Tahun, Tawarkan Uang Muka Ringan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors menghadirkan promo akhir tahun bertajuk ‘Year End Sale’ dengan berbagai penawaran menarik dan hadiah spesial. Nantinya konsumen bisa berkesempatan mendapatkan emas 1 gram hingga promo charging pile.

Tak hanya itu, Wuling juga menawarkan Lifetime Core EV Component Warranty untuk seluruh varian Air ev, program trade in lini produk New Almaz RS bagi pengguna seri Almaz, hingga gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 km untuk seri New Almaz RS, seri Almaz, Alvez, dan seri Cortez.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors Ricky Chri dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa promo akhir tahun ini berlangsung sampai Desember 2023 dan berlaku secara nasional.

“Promo ‘Year End Sale’ merupakan wujud komitmen kami dalam rangka memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki produk Wuling impiannya untuk menikmati momen perjalanan akhir tahun bersama keluarga,” kata Ricky dalam rilis yang diterima Tempo.

Konsumen yang membeli Air ev, New Almaz RS, dan Alvez, nantinya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah logam mulia seberat 1 gram. Wuling juga menghadirkan promo charging pile bagi setiap pembelian Air ev Long Range pada bulan ini.

Konsumen dapat memiliki charging pile OCPP hanya dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000.000 atau konsumen bisa memilih opsi charging pile non OCPP secara gratis.

Wuling juga memberikan Lifetime Core EV Component Warranty kepada para pembeli lini produk Air ev. Garansi tersebut mencakup komponen-komponen inti mobil listrik, seperti power battery, drive motor, hingga motor control unit.

Kemudian, Wuling turut menawarkan promo penjualan Air ev dengan dengan uang muka Rp 26 jutaan dan cicilan terjangkau mulai dari Rp 4 jutaan per bulan.

Sedangkan untuk Almaz, konsumen bisa mendapatkannya dengan membayar uang muka Rp 65 jutaan dan cicilan mulai Rp 7 jutaan per bulan. Lalu model Alvez bisa didapatkan melalui uang muka Rp 20 jutaan dan cicilan ringan mulai Rp 3 jutaan per bulan.

