Pertamina Enduro RSV Championship, Bisa Jadi Batu Loncatan Rider Amatir

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang balap motor Pertamina Enduro RSV Championship diselenggarakan di Sirkuit Sentul, Bogor, pada hari ini, Minggu, 10 Desember 2023. Balapan motor yang dimainkan di sirkuit kecil Sentul tersebut menghadirkan 16 kelas berbeda, dengan 5 kelas utama.

Kelas yang dimainkan sebelum jam 12.00 WIB adalah Matic 130cc TU Open, Bebek 150cc Rookie, Bebek 2T 125cc Open, Matic 150cc TU Open, Underbone 2T 130cc Open, Bebek 150cc Beginner Max 16 Thn, dan Sport 140cc Standar Chamber.

Lalu dilanjutkan dengan kelas Bebek 150cc Expert, Ex Rider A (Pro Mix), Bebek 150cc Novice, dan Matic 130cc MP7 (Wanita), Superpro 140cc Open, Vespa 2T TU Largeframe (Non Pembalap), Bebek 2T 116cc Open, Ex Rider B (Pro Lokal), dan Bebek 130cc 4T Open.

“Ajang ini hadiahnya cukup besar, visi kita tidak pernah keinginan untuk lebih besar dari kejurda dan kejurnas, meski di sini lebih besar hadiahnya, tapi kita mau isi gap kosong antara pembalap amatir ke event-event profesional,” Executive Director RSV Helmet Richard Ryan di Sirkuit Sentul.

“Kita full suport pembalap amatir, supaya mereka bisa naik kelas. Karena pembalap pro sudah punya jalurnya masing-masing,” tambah dia.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa Pertamina Enduro RSV Championship akan diselenggarakan sebanyak lima seri pada tahun depan. Balap motor tersebut nantinya tidak hanya digelar di Sirkuit Sentul, namun ada beberapa tempat pilihan, seperti Semarang dan Surabaya.

RSV juga berencana untuk mengusung konsep balap motor berbeda di masa mendatang. Menurut pihak penyelenggara, Pertamina Enduro RSV Championship akan menghadirkan konsep klasemen dalam beberapa waktu ke depan.

“Prinsipnya orang bukan daftar. Jadi khsusus diinvite,” kata dia di sela-sela gelaran balap motor Pertamina Enduro RSV Championship 2023 di Sirkuit Sentul.

