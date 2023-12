Taksi Bluebird Ganti Transmover Avanza Baru, Tarif Bakal Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bluebird mengganti armada taksinya menggunakan Toyota Transmover berbasis Avanza terbaru. Penggunaan mobil baru ini, tarif dari taksi ini juga akan mengalami kenaikkan.

"Hari ini argonya belum berubah, tapi akan ada penyesuaian, karena kendaraannya lebih mahal," kata Direktur Utama PT Blue Bird Tbk., Adrianto Djokosoetono saat ditemui di Kantor Pusat Bluebird di Jakarta Selatan pada hari ini, Senin, 11 Desember 2023.

Dilansir dari situs resmi Bluebird, per April 2023, argo taksi reguler Bluebird naik dari Rp 5.000 per kilometer menjadi Rp 5.400 per kilometer. Penyesuaian tarif taksi tersebut berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Bluebird di tahun ini menambah sekaligus melakukan peremajaan dengan total 750 unit Transmover terbaru. Operasional armada baru ini pertama dilakukan di Cilegon, Banten. Kemudian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengoperasian di Bandung dan Jabodetabek.

Di tahun depan, Bluebird akan menambah sekaligus melakukan peremajaan hingga 5.000 unit untuk armada taksinya. Termasuk juga untuk peremajaan dan penambahan armada taksi listrik yang ditargetkan sebanyak 500 unit di tahun depan.

