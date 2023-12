Beli Apparel Garasi Drift Bisa Dapat Mazda RX8 Modifikasi, Simak Caranya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Channel Youtube Garasi Drift akan memberikan giveaway mobil modifikasi Mazda RX-8 dalam menyambut akhir tahun 2023. Mazda RX8 tersebut merupakan mobil modifikasi ke-4 yang dibuat Garasi Drift.

Syarat mengikuti giveaway tersebut terbilang cukup mudah. Nantinya para subscriber channel antinya para subscriber channel Youtube Garasi Drift hanya perlu berbelanja apparel Garasi Drift di platform Shoope.

Nantinya pembeli akan mendapatkan voucher giveaway Mazda RX8. Pembelian apparel Garasi Drift Merchandise tersebut berlaku kelipatan, misalnya jika pembelian 10 kaos maka pembeli akan mendapatkan 10 voucher giveaway.

"Tujuan saya mengadakan giveaway ini adalah memberikan suatu apresiasi kepada para subscriber Garasi Drift yang turut ikut dalam membesarkan channel ini,” kata CEO of Garasi Drift, Ziko Harnadi.

“Dengan project ini saya ingin mewujudkan salah satu impian terbesar car enthusiast di Indonesia yaitu memiliki mobil JDM yang di modifikasi langsung oleh Garasi Drift," tambah Ziko Harnadi dalam keterangan resminya yang diterima Tempo.

Periode giveaway Mazda RX8 modifikasi ini akan berlangsung dari 22 Desember 2023 hingga 22 Februari 2024, bertepatan dengan ulang tahun Garasi Drift yang ke-7.

Tema modifikasi RX8 ini adalah Street Racing, yang mana arah modikasi tersebut akan fokus pada kenyamanan berkendara di jalanan biasa namun memiliki performa yang optimal untuk dipakai balapan di sirkuit.

Modifikasi yang dilakukan pada Mazda RX8 tersebut meliputi segi eksterior, interior, mesin, dan kaki-kaki yang akan dilakukan secara proper, layaknya mobil-mobil modifikasi yang dilakukan oleh Garasi Drift.

RX8 hasil Garasi Drift ini akan menyematkan Facelifted Kit, Rocket Bunny Body Kit, Rocket Bunny Swan Neck Wing, dan Sticker & Decal Wrapping by Goodfix pada bagian eksterior. Sedangkan interiornya dilengkapi Refreshed Dashboard & All Interior Parts, Microfiber Leather Seat by Vision, Sparco Steering Wheel, dan Upgraded Audio.

Mesinnya dibekali Altech Radiator dan Refreshed External & Internal Parts. Lalu bagian kaki-kakinya menggunakan Weds Sport TC05N Wheels, Altech X Garasi Drift Brakes, ISX Suspension, dan Camber Arm Kit.

Segala proses modifikasi akan didokumentasikan pada channel YouTube Garasi Drift. Dengan begitu peserta giveaway bisa menyaksikan langsung progres modifikasi Mazda RX8 yang akan dimilikinya jika ia beruntung.

