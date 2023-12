Update Daftar Motor Listrik yang Dapat Insentif Rp 7 Juta, Ada 51 Pilihan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Model motor listrik yang mendapat insentif Rp 7 juta dari pemerintah makin bertambah. Saat masyarakat bisa memilih 51 model.

Motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: menjadi model terbaru yang masuk dalam program subsidi Rp 7 juta usai memenuhi syarat TKDN minimal 40 persen yang dibanderol mulai Rp 33 juta dan Rp 33,5 juta.

Sebagai informasi, pemerintah telah menutup subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik sejak 15 Desember lalu untuk tahun anggaran 2023.

Namun, pemerintah kembali membuka proses pendaftaran masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi pada 2024. Untuk tahun depan tersedia kuota 600.000 unit pembelian motor listrik dengan subsidi Rp7 juta pada 2024.

Berdasarkan laman SISAPIRa, pada Minggu, 24 Desember 2023, sebanyak 11.5232 unit berhasil tersalurkan di tahun 2023. Sedangkan sebanyak 7.674 unit sedang dalam proses pendaftaran untuk kouta 2024.

Cara mendapatkan insentif Rp 7 juta juga masih sama seperti tahun 2023. Di mana program bantuan diberikan untuk satu kali bagi masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Artinya, bagi warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP elektronik bisa memanfaatkan insentif Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik. Tapi, bagi yang sudah memanfaatkannya, tidak bisa lagi membeli motor listrik dengan potongan harga tersebut.

Berikut daftar lengkap dan harga motor listrik insentif Rp 7 juta:

1. Smoot Tempur: Rp 11.500.000

2. Smoot Zuzu: Rp 12.900.000

3. PEV 30M1 A/T (Fox-R): Rp 13.500.000

4. Greentech Aero: Rp 8.904.000

5. Greentech Scood: Rp 9.579.000

6. Greentech VP: Rp 9.799.000

7. Agats: Rp 15.999.000

8. Emax: Rp 13.500.000

9. Go Plus: Rp 22.499.000

10. Alva One: Rp 29.490.000

11. Alva Cervo: Rp 35.750.000

12. Quest Atom: Rp 22.950.000

13. S9: Rp 13.500.000

14. X5: Rp 15.100.000

15. T1800: Rp 23.500.000

16. TX1800: Rp 26.900.000

17. TX3000: Rp Rp 42.900.000

18. MX 1200 AT: Rp 8.800.000

19. Gesits Raya G1: Rp 21.970.000

20. Gesits Raya G: Rp 20.990.000

21. New Q1 Rp 14.520.000

22. Yadea E8S Pro: Rp 16.900.000

23. Yadea T9: Rp 14.500.000

24. Exotic Sterrato: Rp 5.590.000

25. Exotic Vito: Rp 5.790.000

26. Exotic Mizone: Rp 6.190.000

27. Exotic Sprinter: Rp 7.990.000

28. Exotic Sprinter Pro-Max: Rp 9.990.000

29. V5 Lit: Rp 15.000.000

30. Volta 401: Rp 9.950.000

31. Volta 402: Rp 11.100.000

32. Volta 403: Rp 11.950.000

33. N9 Pro: 8.299.000

34. Alva Cervo 1 Battery Rp 30.750.000

35. Agats SLA: Rp 9.940.000

36. Morgan: Rp 12.900.000

37. T1+Lit: Rp 12.999.000

38. Yadea G6 Rp 20.500.000

39. Alessa Uno: Rp 10.900.000

40. N9 Pro Smart: Rp 8.390.000

41.T3 Smart: Rp 6.390.000

42. GN Smart: Rp 5.990.000

43. BW Smart: Rp 7.790.000

44. T5 Smart: Rp 9.990.000

45. X6 Smart: Rp 15.000.000

46. NX: Rp 7.320.000

47. EV1: Rp 9.320.000

48. Honda EM1 e: Rp 33.000.000

49. Honda EM1 e: Plus: Rp33.500.000

50. Alessa Duo: RP 12.900.000

51. Ecgo 5 A/T: Rp 12.900.000

Pilihan Editor: Merek Jepang Mulai Jual Motor Listrik di Indonesia, Begini Tanggapan Alva

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto