Hyundai Palisade Kini Punya Fitur Baru, Harga Mulai Rp 885 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) umumkan pembaharuan di flagship SUV-nya, New Hyundai Palisade, dengan sistem navigasi terbaru. Sistem navigasi terbaru ini ditambahkan untuk melengkapi teknologi konektivitas Hyundai Bluelink.

Teknologi tersebut memungkinkan pemilik New Palisade untuk selalu terhubung dan memiliki akses penuh ke kendaraan melalui smartphone. Hyundai Palisade dengan sistem navigasi ini akan tersedia di seluruh dealer mulai 22 Desember 2023.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Woojune Cha mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman berkendara terbaik bagi pelanggan.

"Fitur ini dihadirkan dalam upaya memperkuat komitmen kami dalam mengutamakan kepuasan dan pengalaman inovatif pelanggan sebagai fokus utama kami. Dengan hal ini, posisi Hyundai sebagai game changer di sektor otomotif Indonesia diharapkan akan semakin kuat ke depannya," ucap dia dalam keterangan resminya.

Sebagai informasi, New Palisade memiliki fitur Hyundai Bluelink terbaru yang belum pernah disematkan sebelumnya, yaitu View Around My Vehicle. Teknologi itu memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar di sekitar kendaraan menggunakan kamera 360 smartphone.

Hyundai Bluelink kini juga menyajikan informasi cuaca di lokasi sekitar, serta perkiraan cuaca melalui fitur Weather. Tidak ketinggalan, tersedia juga fitur Personal Service yang memungkinkan pengguna untuk menautkan informasi agenda personal pada smartphone ke menu Calendar di head unit kendaraan.

Pengguna juga dapat menggunakan fitur built-in Voice Command, yaitu memberikan perintah suara setelah menekan tombol khusus di kemudi untuk mengatur suhu, membuka atau menutup jendela, membuka pintu bagasi, mengontrol sistem infotainment, membuat panggilan telepon, dan lain-lain.

Saat ini, New Palisade dengan Navigasi dibanderol dengan 3 pilihan varian mulai dari:

1. Palisade Prime dengan harga Rp 885.500.000 (On-the-Road Jakarta).

2. Palisade Signature 2WD dengan harga Rp 1.022.500.000 (On-the-Road Jakarta).

3. Palisade Signature AWD dengan harga Rp1.157.500.000 (On-the-Road Jakarta).

