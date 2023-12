24 Kantong Parkir pada Malam Tahun Baru 2024 di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal menyediakan berbagai kantong parkir selama pelaksanaan Car Free Night (CFN) digelar pada malam tahun baru 2024 (31 Desember 2023-1 Januari 2024).

Pada momen Car Free Night, bakal disiapkan panggung pertunjukan di 3 lokasi, yaitu di Kawasan Monas, Jl. M. H. Thamrin, dan Jl. Jenderal Sudirman.

Mengutip akun Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta @dishubdkijakarta, berikut adalah kantong parkir yang tersedia:

1. Pelataran Parkir IRTI Monas

2. TPE Sabang

3. Kantor Pertamina Pusat

4. Wisma Nusantara & Hotel Nikko

5. Wisma Mandiri

6. Djakarta Teater/Sky Line Building

7. Gd. Sarinah Thamrin

8. Plaza Indonesia

9. Hotel Grand Indonesia

10. Gedung Parkir Taman Menteng

11. Mandarin Oriental Hotel

12. Gedung The City Tower

13. Gedung Wisma 46

14. Wisma 46 Out Door Parking

15. Gedung BNI 46

16. Intiland Tower

17. Stasiun Gambir

18. Mall FX Sudirman

19. Plaza Senayan

20. STC Senayan

21. Gelora Bung Karno

22. Jalan Veteran 1

23. Container Park Abdul Muis

24. Ex D'Cost Abdul Muis.

Rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan (2 arah) juga diberlakukan mulai pukul 19.00 WIB pada 31 Desember 2023 sampai 01.00 WIB pada 1 Januari 2024. Berikut rutenya:

1. Lalu Lintas dari Selatan ke Utara dialihkan melalui Jalan Hang Lekir I-Jalan Hang Tuah-Jalan Hang Lekir IV - Jalan Hang Lekir II-Jalan Hang Lekir I-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Gatot Subroto-Jalan KS Tubun-Jalan KH Mas Mansyur - Jalan Cideng - dst;

Atau dapat melalui Jalan HR Rasuna Said-Jalan Prof. Dr. Satrio - Jalan KH Mas Mansyur-dst. Maupun pada arah sebaliknya (Utara ke Selatan);

2. Lalu Lintas dari Utara ke Selatan dialihkan melalui Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Utara - Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan MI Ridwan Rais ke arah Rasuna Said-dst;

Atau dapat melalui Jalan Gunung Sahari-Jalan Kramat Raya-Jalan Salemba-Jalan Proklamasi-Jalan Tambah-Jalan Prof. Dr. Sahardjo-dst;

3. Lalu Lintas dari Timur ke Barat dapat melalui Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Abdul Muis. Sementara lalu lintas sebaliknya dari arah Barat ke Timur dapat melalui Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit sisi Barat-Jalan Ir. Haji Juanda-Jalan Pos-dst.

Atau dapat melalui Jalan Galunggung-Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo - Jalan Penjernihan 1-dst.

