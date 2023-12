Biaya Kepemilikan Suzuki Grand Vitara Diklaim Mulai Rp 21 Ribu per Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan ragam SUV dengan teknologi dan fitur yang mumpuni. Salah satu SUV legendaris besutan Suzuki tersebut adalah Grand Vitara.

Terlepas dari segala fitur dan tampilannya, biaya kepemilikan Grand Vitara diklaim dapat dikategorikan ekonomis yaitu sejumlah Rp 21.452 per hari untuk tipe GL dan Rp 22.545 per hari untuk tipe GX.

Randy R. Murdoko, Asst. to Dept Head of 4W Sales PT SIS, menjelaskan bahwa mobil jenis SUV hybrid saat ini menerima perhatian khusus di kalangan masyarakat Indonesia.

“Saat ini kategori SUV menjadi kontributor terbesar dalam penjualan Suzuki secara keseluruhan, yaitu sebesar 58 persen. Angka ini tentu sejalan dengan kebutuhan dan minat masyarakat Indonesia yang tertarik dengan SUV," ucap dia dalam keterangan resminya.

Sebagai informasi, Suzuki Grand Vitara telah dibekali dengan mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet yang ramah lingkungan karena dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Selain dapat membantu mengurangi emisi gas buang, teknologi ini juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar sehingga lebih efisien dalam pengeluaran biaya kebutuhan sehari-hari.

Adapun setiap pemilik kendaraan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin di bengkel resmi Suzuki terdekat. Merek asal Jepang ini menyediakan layanan gratis biaya jasa servis yang diperuntukkan kepada setiap pelanggan setianya yang melakukan pemeriksaan kondisi kendaraannya secara berkala hingga jarak tempuh 50.000 km.

Biaya jasa servis baru akan muncul ketika mobil sudah mencapai 60.000 km hingga 100.000 km dan seterusnya. Dengan paket servis yang diberikan Suzuki kepada pelanggan Grand Vitara, maka besaran biaya yang akan dikeluarkan hingga kendaraan menempuh 100.000 km atau 5 tahun berkisar pada nominal Rp 10.589.750, atau jika dihitung per harinya adalah sebesar Rp 5.803.

Perawatan tersebut meliputi penggantian fast moving parts dan produk oli Ecstar kendaraan. Namun biaya tersebut belum termasuk untuk penggantian suku cadang atas permintaan atau kebutuhan konsumen berdasarkan pemakaian kendaraan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Biaya lain yang tidak kalah penting dan dijadikan sebagai patokan untuk biaya kepemilikan adalah biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski berbasiskan mobil yang sama, pada tipe GL dan GX memiliki perbedaan biaya PKB.

Untuk Grand Vitara dengan tipe GL dikenakan biaya sebesar Rp 5.712.000, atau sebesar Rp 15.649 per hari. Selanjutnya, kisaran biaya yang dikeluarkan untuk Grand Vitara dengan tipe GX adalah sebesar Rp 6.111.000 per tahun atau jika dibagi per hari maka biaya yang akan dikeluarkan per harinya sejumlah Rp16.742.

Sebagai rangkuman berikut biayanya perhari:

Tipe GL, Rp 5.803 (Biaya Perawatan) + Rp 15.649 (Pajak Kendaraan) = Rp 21.452 (Total Biaya Kepemilikan)

Tipe GX. Rp 5.803 (Biaya Perawatan) + Rp 16.742 (PAjak Kendaraan) = Rp 22.545 (Total Biaya Kepemilikan)

Pilihan Editor: Laka Lantas di Jawa Barat Telan 3.123 Korban Jiwa Sepanjang 2023



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto