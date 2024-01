Dealer Mobil Bekas Honda Hadir di Yogyakarta, Catat Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) membuka dealer mobil bekas terbarunya di Yogyakarta pada Rabu, 10 Januari 2024. Dealer bernama Honda Anugerah Used Car ini melayani pembelian mobil bekas Honda yang tersertifikasi secara resmi.

"Kami akan terus berupaya memberikan kemudahan kepada konsumen yang ingin membeli mobil Honda baru, kami juga menghadirkan program tukar tambah serta menyajikan pilihan terbaik," kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 11 Januari 2024.

Dealer Honda Anugerah Used Car ini berlokasi di Jalan Magelang KM 7,5, Sendangadi Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsumen juga dapat mengunjungi situs resmi Honda Anugerah Sejahtera atau menghubungi nomor WhatsApp 0816688787.

Mobil bekas yang dijual dealer ini telah mendapatkan sertifikasi Honda Certified Used Car. Mobil bekas yang dijual itu pemakaiannya masih di bawah 5 tahun, odometer di bawah 100.000 km, telah diperiksa menyeluruh, serta direkondisi dengan menggunakan suku cadang asli Honda.

Konsumen yang membeli mobil bekas Honda juga akan mendapatkan perpanjangan garansi selama setahun atau 20.000 kilometer. Konsumen juga bisa melakukan trade-in atau tukar tambah dengan menjual mobil bekasnya ke Dealer Honda Certified Used Car dan membeli mobil baru Honda di dealer resmi.

Honda Anugerah Used Car merupakan dealer mobil bekas Honda keenam di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada lima dealer mobil bekas Honda yang didirikan di 2023, yakni Honda Primauto Kelapa Gading, Honda Ambara Usedcar Sawangan, Honda Bintang Used Car Cimone Tangerang, Honda Mugen Used Car Puri Kembangan, dan Honda Wiltop Muaro Jambi.

