Penjualan Mobil di Cina 2023 Tembus 21,7 Juta Unit, BYD Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan mobil di Cina sepanjang 2023 mencapai 21.706.000 unit. Menurut data Asosiasi Mobil Penumpang Cina (CPCA), angka tersebut meningkat 5,6 persen (year-on-year) dibanding tahun sebelumnya. BYD menjadi brand lokal terlaris, disusul Volkswagen, Toyota, dan Honda.

Catatan penting dari rapor penjualan tahun lalu adalah meningkatnya penjualan mobil energi baru (NEV) yang terdiri dari mobil listrik baterai dan plug-in hybrid dari 5.679.000 menjadi 7.748.000, atau naik 36,5 persen. Penjualan mobil energi baru ini berkontribusi sebesar 35,7 persen dari total penjualan tahun lalu.

Sedangkan penjualan mobil bermesin pembakaran internal (ICE) turun dari 14.870.000 pada 2022 menjadi 13.958.000 tahun lalu, terkoreksi 6,1 persen.

Produsen otomotif raksasa Cina, BYD (Build Your Dreams), menjadi yang terlaris dengan total penjualan domestik sebesar 2.571.109 unit. Angka ini naik signifikan dibanding tahun 2022. BYD menjadi produsen lokal yang menguasai penjualan tertinggi dalam empat kuartal sepanjang tahun lalu dengan pangsa pasar 11,85 persen.

Video interior BYD Yuan Plus (BYD Atto 3)

Atto 3 Jadi Mobil Terlaris BYD di Pasar Global 2023





Produsen asal Jerman, Volkswagen, menguasai penjualan terbesar kedua dengan total 2.228.635 unit, turun 0,2 persen dengan pangsa pasar 10,27 persen. Volkswagen sebelumnya menguasai penjualan tertinggi di seluruh kuartal pada tahun 2022.

Produsen terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan, Toyota, menguasai tempat ketiga penjualan terbanyak di Cina dengan total 1.702.773 unit. Angka ini juga mengalami penurunan sebesar 3,8 persen dengan pangsa pasar 7,84 persen.

Honda di posisi keempat dengan angka penjualan 1.193.019 unit, turun 12,3 persen. Honda menguasai pangsa pasar sebesar 5,50 persen.

Lima terbesar dalam hal penjualan domestik adalah Changan dengan total 962.061 unit. Penjualan Changan juga mengalami penurunan tipis sebesar 3,5 persen dengan pangsa pasar 4,43 persen.

Berikut ini adalah 10 besar penjualan mobil terbanyak di Cina tahun 2023:

1. BYD 2.571.109 unit

2. Volkswagen 2.228.635 unit

3. Toyota 1.702.773 unit

4. Honda 1.193.019 unit

5. Changan 962.061 unit

6. Geely 914.752 unit

7. Wuling 843.103 unit

8. BMW 705.163 unit

9. Nissan 687.110 unit

10. Audi 663.607 unit

Total penjualan 2023: 21.706.000 unit

Penjualan Mobil Listrik

BYD juga menguasai penjualan mobil listrik baterai sepanjang tahun lalu dengan total 1.318.836 unit, pangsa pasar 25,58 unit. Tesla di posisi kedua dengan total 603.664 unit.

Pendatang baru, Aion, secara mengejutkan bisa menempati posisi ketiga terlaris dengan total penjualan 477.545 unit. Wuling dan Nio berada di posisi empat dan lima besar dengan penjualan masing-masing mencapai 425.427 unit dan 160.038 unit.

Berikut 10 merek mobil listrik baterai terlaris di Cina tahun 2023:

1. BYD 1.318.835 unit

2. Tesla 603.664 unit

3. Aion 477.545 unit

4. Wuling 415.427 unit

5. Nio 160.038 unit

6. Volkswagen 155.519 unit

7. Changan 146.043 unit

8. Xpeng 140.900 unit

9. Geely 121.176 unit

10. Zeekr 118.685 unit

Total penjualan mobil listrik baterai (dengan brand lainnya) 5.156.000 unit

Model Terlaris

1. Tesla Model Y 456.394 unit

2. BYD Qin Plus 434.213 unit

3. BYD Song Plus 390.213 unit

4. Nissan Sylphy 376.109 unit

5. Volkswagen Lavida 345.879 unit

6. BYD Yuan Plus (Atto 3) 309.835 unit

7. BYD Dolphin 299.708 unit

8. Volkswagen Sagitar 285.054 unit

9. Changan CS75 Plus 245.450 unit

10. BYD Seagull 239.270 unit

BYD Atto 3, Dolphin, dan Seal akan diluncurkan di Indonesia pada 18 Januari 2024.

