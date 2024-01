Spesifikasi BYD Seal, Pesaing Tangguh Hyundai Ioniq 6 di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BYD Seal menjadi salah satu mobil listrik yang diluncurkan BYD Motor Indonesia sebagai penanda masuknya mereka di pasar otomotif Tanah Air. Sedan listrik ini akan bersaing dengan Hyundai Ioniq 6, yang memiliki spesifikasi mirip-mirip.

"Seal adalah sebuah sedan segmen D dengan desain ocean aesthetic, fitur aerodinamis, dan eye catching," kata Operation Director BYD Motor Indonesia Nathan Sun dalam acara peluncuran mobil listrik BYD di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.

Lalu, untuk Seal mengusung baterai yang sama, yakni baterai BYD Blade Battey (LFP) dengan kapasitas 61,44 kWh untuk tipe Dynamic, sementara tipe Premium dan Performance mengusung baterai 82,56 kWh. Tipe Dynamic memiliki daya jangkau 510 km, Premium 650 km, dan Performance berdaya jangkau 580 km.

Interior BYD Seal dengan panoramic sunroof lebar, Shenzhen, Cina, 20 Desember 2023. TEMPO/Wawan Priyanto

Terkait performanya, Seal tipe Dynamic menghasilkan tenaga 150 kW atau setara 201 HP dan torsi 310 Nm. Sementara tipe Premium bertenaga 230 kW atau sekitar 308 HP dan torsi 360 Nm, serta tipe Performance berdaya 390 kW atau sekitar 523 HP dan torsi 670 Nm.

Seal hadir dengan dua tipe sistem penggerak, yakni empat penggerak untuk mode performance dan dua penggerak untuk moda hemat. Akselerasi 0-100 km per jam dapat dituntaskan dalam waktu 3,8 detik dan pengisian baterai didukung charge berkecepatan hingga 150 kW.

Ioniq 6 menggunakan arsitektur E-GMP dengan berbekal baterai 77,4 kWh dan menggunakan motor ganda yang menghasilkan tenaga 239 kW atau setara 320 HP dan torsi 605 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke sistem penggerak all wheel drive (AWD).

Mobil listrik ini dapat menempuh jarak maksimal 519 kilometer dalam sekali pengisian daya. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat dilakukan dalam waktu 5,1 detik dan kecepatan maksimal mobil ini adalah 185 km per jam.

Bicara tampilan, Seal mengusung lampu depan ganda dan lampu belakang tersusun dalam matriks titik dan menjalar ke seluruh bagian belakang. Interiornya terdapat layar sentuh 15,6 inci dengan fungsi rotasi, serta dilengkapi BYD intelligence cokcpit system dan Windshield Head-Up Display (W-HUD).

Seal turut dibekali fitur berlimpah seperti kamera 360, Auto Hold, Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, Emergency Lane Keeping Assist, Intelligent Cruise Control, Predictive Collision Warning, Traffic Sign Recognition, Front Cross Traffic Aler, Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Detection, High Beam Assist, hingga Intelligence Torque Adaption Control.

Sementara, Ioniq 6 disematkan Hyundai SmartSense yagn terdiri dari beberapa fitur keselamatan seperti Intelligent Front-lighting System (IFS), Forward Collision Prevention Assist 2 (FCA), Blind Spot Collision Dodgence Assist (BCA), Blind Spot View Monitor (BVM), dan Peringatan Perhatian Pengemudi (DAW).

Kemudian juga ada fitur lain seperti Leading Vehicle Departure Alert, Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist-Line/Road-Edge (LKA-L/R), Parking Collision-avoidance Assist-Reverse (PCA-R), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Rear Occupant Alert (ROA), Safe Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) with Stop & Go Function, dan Surround View Monitor (SVM).

BYD Seal dikabarkan akan dibanderol di kisaran Rp 650 juta sampai Rp 800 jutaan. Harga itu masih jauh lebih murah dibanding Hyundai Ioniq 6 yang saat ini dibanderol Rp 1,22 miliar.

