Suzuki Carry Jadi Kendaraan Komersial Ringan Terlaris di 2023

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Sales Indonesia (SIS) menginformasikan data penjualan mobil mereka sepanjang 2023. Produsen asal Jepang tersebut mengklaim bahwa New Carry menjadi kendaraan komersial ringan terlaris pada tahun lalu.

Suzuki Indonesia melaporkan New Carry terjual sebanyak 44.391 unit secara ritel (dari dealer ke konsumen). Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 54 persen terhadap penjualan mobil Suzuki di pasar otomotif Tanah Air sepanjang tahun lalu.

Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Asst. to Dept. Head of 4W Sales PT SIS Randy R. Murdoko dalam keterangan resminya. Dirinya mengaku senang dengan pencapaian yang ditorehkan New Suzuki Carry.

“Selain kendaraan passenger yang turut memberikan catatan penjualan positif, terutama melalui kendaraan hybrid, kendaraan komersial Suzuki melalui New Carry juga merajai penjualan retail kendaraan komersial ringan secara nasional,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo.

“Sepanjang 2023, New Carry berhasil mendominasi market share penjualan low pick up nasional sebesar 49 persen. Tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi Suzuki. New Carry juga berhasil menjadi kendaraan niaga yang diandalkan banyak pelaku usaha di Tanah Air,” tambah dia.

PT SIS mengklaim bahwa larisnya New Carry tak terlepas dari desain yang fleksibel dengan daya angkut besar, yakni mencapai 1 ton. Lalu ukuran bak Suzuki Carry juga diklaim luas dan biaya kepemilikannya terjangkau.

Pada Desember 2023, penjualan New Carry juga mengalami peningkatan sebesar 26 persen. Dari hasil ini, Suzuki optimistis untuk menunjukkan komitmennya dalam memberikan produk dan layanan terbaik, guna memenuhi ekspektasi pelanggan di masa mendatang.

“Peningkatan penjualan pada Desember serta hasil yang positif terhadap total penjualan New Carry membawa semangat bagi Suzuki untuk memasuki tahun yang baru. Kami berterima kasih kepada seluruh pelanggan setia yang selalu memilih Suzuki sebagai brand otomotif yang dipercaya hingga saat ini,” tutup Randy.

