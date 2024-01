20 Tahun Xenia-Avanza, Ini Varian Terbaru Avanza dan Xenia di Tahun 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua mobil MPV populer di Indonesia, Toyota Avanza dan Daihatsu All New Xenia, telah merilis varian terbaru mereka untuk tahun 2024.

Kedua model ini telah menjadi pilihan utama keluarga Indonesia selama bertahun-tahun, dan dengan peningkatan desain, fitur, dan performa, keduanya tetap bersaing ketat di pasar otomotif Tanah Air.

All New Avanza 2024: mempertahankan reputasi sebagai MPV keluarga terbaik

Dikutip dari situs resmi Toyota Astra dan Auto 2000, Toyota Avanza, yang telah mendominasi pasar sebagai MPV 7-seater selama dua dekade, kini meluncurkan model terbaru, All New Avanza 2024. Mobil ini tetap setia pada identitasnya sebagai kendaraan keluarga dengan desain modern dan mesin handal. Harga yang terjangkau, mulai dari Rp 235 Jutaan hingga Rp 298 Jutaan di wilayah Jakarta, membuatnya tetap menjadi pilihan populer di Indonesia.

All New Avanza hadir dengan dua pilihan mesin, 1NR-VE 1.329 cc 4 silinder, dan 2NR-VE 1.496 cc 4 silinder, keduanya menggunakan teknologi Dual VVT-i. Fitur-fitur menarik seperti Start Stop Button, New Tilt & Telescopic Steering, dan New 4'2 TFT MID menambah kenyamanan perjalanan. Peningkatan signifikan pada desain eksterior dan fitur-fitur baru, termasuk Platform Full Engine–Front Wheel Drive (FF), memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik. Suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang Torsion Beam juga turut meningkatkan kenyamanan.

Toyota pada tahun ini juga menekankan pada aspek keselamatan, dengan penambahan fitur-fitur Toyota Safety Sense (TSS) pada tipe tertentu, seperti Pre-Collision Warning, Lane Departure Warning, dan Blind Spot Monitoring. Interior yang dilengkapi dengan fitur terkini, seperti bangku berbahan berkualitas dan 9 Inch Dynamic Audio Head Unit, menjadikan Avanza 2024 lebih menarik bagi keluarga modern yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan.

All New Xenia 2024: inovasi dan keunggulan dalam Satu Paket

Dilansir dari laman resmi Daihatsu, mobil Daihatsu All New Xenia, hasil kolaborasi antara Astra Daihatsu dan Toyota Astra, juga hadir dengan varian terbaru untuk tahun 2024. Sebagai saudara kembar Avanza, Xenia telah berhasil mempertahankan popularitasnya sejak pertama kali muncul pada tahun 2004. Kini, dengan berbagai peningkatan, Xenia 2024 menawarkan pengguna di Indonesia pengalaman berkendara yang lebih baik.

All New Xenia menawarkan interior yang lebih baik dari sebelumnya, dengan kabin yang lebih lega dan nyaman. Efisiensi bahan bakar tetap menjadi salah satu keunggulan, menjadikannya pilihan ramah kantong bagi berbagai kalangan pengguna. Peningkatan tampilan, termasuk penggunaan bohlam LED, memberikan daya tarik khusus bagi pasar muda.

Daihatsu All New Xenia mempertahankan klaim keiritan bahan bakar dengan hasil yang memuaskan dalam uji coba. Mesin 1.5 liter dengan transmisi CVT menunjukkan efisiensi baik pada kecepatan 60 km/jam maupun 100 km/jam. Ditenagai oleh mesin 4 silinder 1.329 cc, Xenia 2024 menawarkan performa yang baik dan nyaman, menjadikannya pilihan ideal untuk kebutuhan sehari-hari keluarga.

Dengan 12 pilihan varian, Daihatsu memungkinkan konsumen memilih sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Meskipun beberapa kekurangan seperti ketiadaan Height Adjuster dan fitur Cruise Control, Xenia 2024 berhasil menarik perhatian pasar dengan peningkatan desain dan tampilan yang membuatnya bersaing dengan kompetitor sekelasnya.

Harga Daihatsu Xenia di Indonesia dimulai dari Rp 218,15 Juta untuk varian dasar 1.3 M MT dan naik hingga Rp 275,85 Juta untuk varian tertinggi.

Masih pilihan terbaik untuk keluarga Indonesia

Kedua model, All New Avanza 2024 dan All New Xenia 2024, mempertahankan reputasi mereka sebagai pilihan utama untuk keluarga di Indonesia. Dengan peningkatan signifikan pada desain, fitur, dan performa, keduanya menawarkan solusi terbaik untuk keluarga modern yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi bahan bakar.

Dengan kompetisi yang semakin ketat di pasar otomotif, Toyota Avanza dan Daihatsu All New Xenia terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam segmen MPV keluarga di Indonesia.

