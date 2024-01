Menperin Dukung Partisipasi Modifikator Indonesia di Ajang Internasional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian mendukung aktivitas industri modifikasi kendaraan di Indonesia agar dapat tumbuh dengan berbagai kreativitas dan inovasinya. Apalagi sektor industri modifikasi otomotif juga semakin marak.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berharap semangat dan mimpi para modifikator Indonesia turut berperan dalam mewujudkan visi dalam mengakselerasi pertumbuhan industri otomotif di tanah air.

"Tentunya upaya ini dengan mengkolaborasikan antara kreativitas dengan inovasi serta keragaman budaya bangsa Indonesia untuk menghasilkan karya-karya modifikasi yang mampu bersaing di ajang internasional," kata Agus pada Press Conference Pre Event Saber Great of Indonesia ke Osaka, Jepang, di Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Agus menegaskan bahwa pihaknya juga mengapresiasi kepada National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) yang konsisten mengembangkan industri otomotif berbasis modifikasi. Salah satunya dengan menyelenggarakan pameran maupun berpartisipasi di ajang internasional.

Selanjutnya, Agus menyebut penyelenggaraan Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2023, yang diinisiasi oleh NMAA dapat menjadi wadah kreativitas para anak bangsa dalam menciptakan karya maupun produknya.

"Saya melihat betul kreativitas dan semangat yang tinggi anak bangsa dalam menciptakan karya maupun produk inovatif yang luar biasa di bidang otomotif dalam pameran tersebut. Saya juga sangat menantikan IMX tahun ini, dapat kembali memberikan surprise bagi saya dengan produk-produk inovatif dan modifikasi yang jauh lebih hebat," sebut Agus.

Terkait pameran internasional Osaka Auto Messe di Jepang pada 10-12 Februari 2024, Menperin meyakini bahwa partisipasi NMAA merupakan bagian penting dari agenda IMX 2024 Road to the World yang akan diselenggarakan pada Oktober tahun ini. Ia juga berpesan kepada NMAA agar selalu semangat mempromosikan industri modifikasi Indonesia kepada dunia internasional.

Menperin juga memberikan tantangan kepada para modifikator untuk mendukung terciptanya kendaraan yang rendah emisi. Hal ini sebagai wujud nyata dalam mengakselerasi penurunan emisi gas rumah kaca.

Founder NMAA Andre Mulyadi menyatakan, IMX akan mencatatkan sejarahnya dengan membawa serie pertamanya di Osaka Auto Messe. Serie pertama akan dibuka dengan mengusung tema Saber Great of Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang pemanasan jelang event besar IMX 2024 Road to The World yang akan digelar pada 4-6 Oktober di ICE, BSD.

"Kami secara simultan terus mendorong industri otomotif khususnya modifikasi nasional. Serie pertama IMX 2024 di Osaka Auto Messe nanti diharapkan tidak hanya mendorong produk-produk terbaik lokal semakin maju, tetapi bisa mendorong berbagai produk-produk lokal modifikasi baru hadir dan terinspirasi dengan gerakan kreatif yang dibawa Saber Great of Indonesia ini,” ucap Mulyadi.

