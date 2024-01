Dibanderol Mulai Rp 237,5 Juta, Simak Skema Cicilan Toyota Agya GR Sport

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Agya GR Sport merupakan sebuah small hatchback dengan racikan performa khas Gazoo Racing. Model ini berada di atas segmen All New Agya.

"Kendaraan sporty ini memiliki berbagai keunggulan yang membuat pecinta mobil bercitarasa sport dengan harga terjangkau," kata Marketing Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Bicara spesifikasi, Agya GR Sport mengusung aero kit sporty yang meningkatkan aerodinamika. Kemudian, mobil ini menggunakan velg alloy 15 inci dan ada beberapa sentuhan GR Sport di beberapa bagian kabin seperti dark silver ornament color pada kisi AC, GR Sport logo, floor mat, dan leather shift knob.

Agya GR Sport dibekali mesin WA-VE 1.200cc tiga silinder Dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 88 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi 112 Nm di 4.500 rpm. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi CVT yang menyalurkan tenaga ke roda depan.

Soal harga, All New Agya GR Sport M/T One-Tone dibanderol Rp 237,5 juta on the road (OTR) DKI Jakarta, kemudian type M/T Two-Tone dibanderol Rp 240 juta. Lalu untuk tipe CVT One-Tone dijual dengan harga Rp 253,5 juta dan tipe CVT Two-Tone dipasarkan dengan harga Rp 256 juta.

Berikut simulasi cicilan All New Agya GR Sport untuk DP 20 persen dan tenor 60 bulan:

All New Agya GR Sport M/T One-Tone

DP: Rp 78.765.500

Angsuran per bulan: Rp 4.631.680

All New Agya GR Sport M/T Two-Tone

DP: Rp 79.554.000

Angsuran per bulan: Rp 4.680.435

All New Agya GR Sport CVT One-Tone

DP: Rp 82.102.650

Angsuran per bulan: Rp 4.943.709

All New Agya GR Sport CVT Two-Tone

DP: 82.872.400

Angsuran per bulan: Rp 4.992.464.

