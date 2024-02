Skema Cicilan All New Toyota Yaris Cross G M/T, Angsuran Rp 3 Jutaan per Bulan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Auto2000 menjual All New Toyota Yaris Cross, salah satunya adalah tipe G M/T. Saat ini, All New Yaris Cross G M/T dipasarkan dengan harga Rp 351 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

Bagi konsumen yang ingin meminang varian terendah All New Yaris Cross ini, dapat membayarkan down payment (DP) 50 persen atau Rp 215.352.000. Jumlah tersebut sudah termasuk pembayaran asuransi tunai di muka dan biaya administrasi lainnya.

Simulasi kredit All New Toyota Yaris Cross G M/T tersedua dengan tenor angsuran mulai dari 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Semakin lama tenor yang dipilih, semakin kecil cicilan per bulannya.

Berikut simulasi cicilan All New Toyota Yaris Cross G M/T dengan asumsi DP 50 persen.

Harga OTR Jakarta: Rp 351 juta

DP 50 persen: Rp 215.352.000

Tenor 12 bulan: Rp 15.649.035 per bulan

Tenor 24 bulan: Rp 8.206.187 per bulan

Tenor 36 bulan: Rp 5.731.248 per bulan

Tenor 48 bulan: Rp 4.546.711 per bulan

Tenor 60 bulan: Rp 3.925.712 per bulan

