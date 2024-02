Formula 1: Lewis Hamilton Pindah ke Ferrari Musim 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Juara Dunia tujuh kali Lewis Hamilton akan membalap untuk Ferrari pada musim 2025. Pembalap Inggris itu akan mengakhiri kiprahnya di Mercedes yang dia bela sejak 11 tahun lalu pada akhir musim ini.

Dalam keterangan resminya, Ferrari mengatakan Hamilton akan dkontrak dalam beberapa musim sekaligus. Dia akan menjadi tandem bagi Charles Leclerc. Artinya, Hamilton akan menggantikan posisi Carlos Sainz.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH