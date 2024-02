Motor Baru Honda Stylo 160 Dirilis, Harga Mulai Rp 27 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) akhirnya merilis motor baru bergaya retro, yakni Honda Stylo 160 di Cikarang, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2024.

“Hari ini kami menghadirkan produk terbaru kami yaitu Honda Stylo 160 sebagai skutik premium fashionable yang menjadi jawaban dalam mengekspresikan gaya hidup sehari-sehari maupun beraktivitas di akhir pekan,” kata Susumu Mitsuishi selaku President Director PT Astra Honda Motor (AHM).

“Fitur-fitur yang canggih dengan inovasi terkini seperti headlight LED yang ikonik, smart key, maupun USB charger type A untuk menemani pengalaman dalam berkendara,” sambung dia.

New Honda Stylo 160 mengedepankan gaya modern klasik retro yang memiliki jarak terendah dengan tanah setinggi 151mm dengan kombinasi jarak sumbu roda sebesar 1,275mm serta ketinggian jok 768mm.

Pada sistem pengereman, Stylo 160 dibekali Combi Brake System (CBS) dan Anti-lock Braking System (ABS) satu channel yang dilengkapi disc brake pada bagian depan dan belakang yang berukuran 220mm–220mm di tipe ABS. Honda Stylo 160 memakai velg depan dan belakang berukuran 12 dengan ban berukuran 110/90 pada bagian depan dan 130/80 pada bagian belakang.

New Honda Stylo 160 dibekali mesin 160cc 4 katup berpendingin cairan eSP+ yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm. Motor baru ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 5L dan ruang penyimpanan 16,5L.

Motor matik ini sudah full LED. Lampu seinnya didesain menyatu pada bodi bagian depan dan juga lampu belakang pada bagian buritan dengan LED, serta lampu belakang yang diberikan aksen smoke.

Untuk kemudahan berkendara dengan informasi yang lengkap, sistem full digital panel meter tersemat pada model ini. Informasi yang dihadirkan antara lain indikator aki, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, Trip A & Trip B.

New Honda Stylo 160 juga didukung dengan fitur-fitur penunjang bagi pengendara yang modis, seperti rak depan, rak tengah yang disertai dengan penutup, USB charger type A, serta Honda Smart key dan alarm system untuk memberikan rasa aman.

Honda Stylo 160 menggunakan rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF). Desain rangka ini juga memberikan ruang yang cukup besar pada kapasitas tangki bahan bakar dan juga kotak penyimpanan serta ruang area kaki.

New Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS dengan total 6 varian warna. Tipe ABS dipasarkan Rp 30.425.000 (On the road Jakarta), dan tersedia dalam 3 warna yaitu Royal Green, Royal Matte Black dan Royal Matte White. Sedangkan tipe CBS yang tersedia dalam 3 warna juga yaitu Glam Red, Glam Black dan Glam Beige, dijual Rp 27.550.000, .

Model ini juga dilengkapi dengan garansi rangka hingga 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer), garansi komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km, dan garansi kelistrikan selama 1 tahun atau 12.000 km.

