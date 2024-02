Astra Financial Jadi Official Pembiayaan di GIICOMVEC 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Astra Financial bakal hadir sebagai Official Financial Partner dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024 di Jakarta Convention Center pada 7-10 Maret 2024.

Dengan mendukung pameran kendaraan komersial terbesar di Asia Tenggara ini, Astra Financial berharap dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan pembiayaan kendaraan komersial di Indonesia.

"Sebagai Divisi Jasa Keuangan di bawah naungan PT Astra International Tbk, Astra Financial bangga dapat mendukung pertumbuhan industri kendaraan komersial bagi pelaku industri kendaraan komersial di Indonesia," kata Project Director Astra Financial GIICOMVEC 2024 Tan Chian Hok dalam keterangan resminya, Kamis, 8 Januari 2024.

Astra Financial hadir dengan sejumlah unit bisnisnya di GIICOMVEC 2024 dengan berbagai layanan menarik, yaitu PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF). Layanannya berupa Sewa Pembiayaan serta Jual dan Sewa Balik untuk Alat Berat dan Truk untuk kebutuhan operasional bisnis.

Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF) juga hadir dengan ACC Fleet dan TAF Fleet yang menyediakan kredit alat berat excavator serta kendaraan operasional untuk kebutuhan komersial atau bisnis.

Sebagai informasi, GIICOMVEC 2024 merupakan ajang pameran perkembangan terkini dari industri kendaraan komersial Indonesia yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Pada gelarannya yang ketiga ini, para pengusaha dan pelaku industri dapat memperluas jaringan bisnis untuk memamerkan produk dan layanan terbaru mereka, serta menjalin kerja sama dengan mitra potensial. Diselenggarakannya GIICOMVEC diyakini akan kembali memperkuat pertumbuhan industri kendaraan bermotor komersial.

Lebih dari 15 brand kenamaan akan hadir meramaikan gelaran ini, mulai dari industri alat berat, truk, kendaraan komersial hingga industri pendukung lainnya. Pameran GIICOMVEC 2024 diselenggarakan di area seluas 14.000 meter persegi dengan target sebanyak 12.000 pengunjung.

