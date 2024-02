Isi Daya Penuh Mobil Listrik Neta V Hanya Butuh Rp 70 Ribuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil listrik mulai mendapat perhatian di kalangan masyarakat Indonesia karena teknologinya yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, saat ini masih banyak juga yang ragu untuk beralih karena mengkhawatirkan biaya konsumsi listrik, perawatan berkala, serta umur baterai yang dianggap sangat mahal jika perlu penggantian.

Dalam upaya untuk mengatasi keraguan tersebut, PT Neta Auto Indonesia akan menjabarkan akumulasi konsumsi listrik pada Neta V serta manfaat lebih lainnya untuk menunjukan bahwa mobil listrik bisa menjadi pilihan ekonomis dan hemat untuk jangka panjang jika dibandingkan dengan mobil konvensional.

Neta V memiliki kapasitas daya sebesar 40,7 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 401 km dalam sekali pengisian. Untuk pengisian daya penuh melalui SPKLU, Neta V hanya memerlukan biaya dengan kisaran mulai dari Rp 70.000.

Apabila biaya konsumsi listrik Neta V diakumulasi hingga menempuh 20.000 km per tahun, Neta V hanya memerlukan biaya konsumsi listrik kisaran Rp 3.500.000 per tahun atau sekitar Rp 290.000 per bulan.

Perbandingan ini cukup signifikan dan tentunya lebih hemat dibandingkan dengan mobil konvensional, di mana pada kelas small SUV memerlukan biaya bahan bakar mulai dari Rp 26.000.000 per tahun atau sekitar Rp 2.200.000 per bulan. Dengan demikian, mobil listrik Neta V menawarkan penghematan hingga 87 persen dari segi bahan bakar.

Tak hanya dari biaya konsumsi listrik, keuntungan lain dari Neta V adalah adanya fitur DC Fast Charging yang mampu mengisi daya dari 30-80 persen dalam waktu 30 menit. Kecepatan

pengisian ini tidak hanya efisien, tetapi juga menghemat waktu pengguna dalam mengisi daya dibandingkan dengan mobil listrik lainnya.

Fleksibilitas dalam pengisian daya juga menjadi hal penting, di mana pemilik mobil bisa melakukannya di dalam rumah dengan instalasi Wall Charger. Neta memberikan keuntungan lebih untuk para konsumennya dengan menyediakan Wall Charger beserta instalasi secara gratis untuk pembelian Neta V hingga 29 Februari 2024.

Hal ini dapat memudahkan pemilik mobil listrik untuk mengisi daya di rumah dengan lebih mudah. Bagi yang berencana memasang wall charger di rumah, disarankan menambah atau membuat meteran listrik baru dengan kapasitas minimal sebesar 7.700 untuk memastikan pengisian daya yang optimal.

Product Planning Manager PT Neta Auto Indonesia Jordy Angkawidjaja menyebut gambaran akumulasi tersebut sebagai bukti bahwa memiliki mobil listrik Neta V bukan hanya pilihan ramah lingkungan, tetapi juga value for money untuk jangka panjang.

