Bocoran Motor Listrik Baru Alva di IIMS 2024, Penyegaran Model One?

TEMPO.CO, Jakarta - Merek motor listrik Alva bakal merilis model terbarunya di ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024. Rencana ini disampaikan dalam unggahan akun Instagram @alvaauto.ev.

Dalam unggahannya, Alva mulai menampilkan bocoran calon motor listrik terbarunya. Diduga motor listrik terbaru Alva merupakan penyegaran atau varian baru dari Alva One.

"Strap in and blast off into the future with our adaptive feature #ALVA #ALVAONEXP #CHANGETHEGAME #FEELTHEPERFORMANCE," tulis akun tersebut, dikutip Tempo hari ini, Rabu, 14 Februari 2024.

Tipe ini diprediksi mendapatkan ubahan dan penambahan fitur. Salah satunya adalah tampilan layar instrument cluster terbaru yang berbeda dibandingkan dengan model motor listrik Alva One sebelumnya.

Alva membocorkan soal daya jelajah baterai yang semakin jauh, yakni mencapai 137 Km. Hal ini terlihat dari video teaser yang diunggah Instagram resmi Alva.

Seperti diketahui, Alva One dilengkapi dengan baterai litium 60V 45Ah atau sekitar 2,7 kWh. Alva mengklaim, One bisa menempuh jarak 70 Km sekali cas dan butuh waktu empat jam untuk pengisian daya. Dengan informasi bahwa motor listrik ini bisa menjangkau 137 Km, artinya ada perubahan pada spesifikasi baterai.

Sementaraa untuk desain, belum diketahui bakal seperti apa tampilan motor listrik ini. Tapi dalam siluet fascia yang dirilis Alva pada Senin, 12 Februari 2024, tampaknya motor baru ini masih mengusung gaya yang sama seperti model sebelumnya.

Untuk diketahui, agen pemegang merek Alva, PT Ilectra Motor Group (IMG) saat ini memiliki dua model motor listrik yakni, Alva One dan Alva Cervo. Dua mode itu telah memenuhi syarat untuk mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp 7 juta.

Setelah mendapatkan subsidi, Alva One dibanderol dengan harga Rp 29,490 juta. Sedangkan Alva Cervo dijual Rp 35,750 juta dan Rp 30,750 juta (1 baterai).

