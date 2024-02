Suzuki Sediakan Tiket Gratis IIMS 2024 Lewat Caravan Tour

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam menyambut ajang pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengadakan 'Suzuki Caravan Tour' pada 12-13 Februari 2024 di beberapa titik, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.

Tour kali ini menggunakan mobil karavan yang menampilkan desain bertema petualangan-futuristik ala Suzuki. Tim Caravan Tour akan berkeliling sejak jam 8 pagi hingga 8 malam dan menghibur masyarakat dengan giveaway menguntungkan berupa tiket gratis masuk, tiket parkir, hingga merchandise orisinal Suzuki yang bisa ditukarkan selama pameran IIMS 2024.

Harold Donnel, 4W Marketing Director PT SIS, menjelaskan bahwa kegiatan Suzuki Caravan Tour ini merupakan bentuk dukungan Suzuki terhadap pameran IIMS 2024, sekaligus untuk memberikan akses eksklusif bagi pelanggan setia Suzuki.

"Pengunjung bisa menemui booth Suzuki dengan tema petualangan di Hall A2 JIExpo Kemayoran. Sebelum memulai keseruan Suzuki di IIMS 2024, kami lebih dulu menyapa masyarakat dengan kegiatan Suzuki Caravan Tour yang akan berkeliling Kota Jakarta selama dua hari penuh," kata dia.

"Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan antusiasme masyarakat akan lini kendaraan dan program menarik yang akan kami hadirkan selama pameran IIMS nantinya,” tambah Harold dalam keterangan resminya.

Suzuki sendiri akan merilis dua mobil terbarunya di ajang IIMS 2024, diduga salah satunya adalah Jimny 5 pintu. Mobil bergenre sport utility vehicle (SUV) ini jadi pelengkap varian tiga pintu yang sudah lebih dulu meluncur.

Tak heran bila kegiatan Caravan Tour dibuat dengan tema petualangan futuristik. Bahkan terdapat lukisan SUV yang bagian depannya serupa dengan Jimny lengkap dengan tulisan "The Return Of The Legacy".

