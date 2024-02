All New Hyundai Kona Electric Rilis di IIMS 2024, Jarak Tempuh Baterai hingga 490 Km

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - All New Hyundai Kona Electric diperkenalkan di pameran otomotif Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2024. Meski demikian, Hyundai Indonesia baru sebatas memperkenalkan saja, belum dipasarkan. Hyundia mengatakan harga jual Kona listrik akan lebih terjangkau.

"Line up terbaru Hyundai di segmen SUV listrik kompak ini hadir dengan nantinya memiliki harga lebih terjangkau, desain simpel dan smart, serta dilengkapi Bluelink dan MyHyundai,” kata Chief Operating Officer PT HMID Fransiscus Soerjopranoto dalam acara peluncuran di IIMS 2024 pada hari ini, Kamis, 15 Februari 2024.

Bila mengacu pada model globalnya, All New Kona EV dibekali baterai 65,4 kWh yang mampu memberikan jarak tempuh maksimal hingga 490 km. Kecepatan tertinggi Kona listrik ini 172 km per jam dan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat dituntaskan dalam waktu 7,9 detik.

Pengisian daya baterai dari 10 persen hingga 80 persen membutuhkan waktu 43 menit dengan pengisian DC 100 kW. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi teknologi Vehicle-to-Load (V2L) yang bisa menyediakan tenaga listrik 110V/220V.

Bicara tampilan, All New Kona menampilkan garis krom yang memanjang dari beltline atau pilar A hingga spoiler belakang. SUV menggunakan DRL pixel horizon berbentuk balok-balok kecil yang ada di bagian depan dan belakang, sementara, bagian belakangnya terdapat lampu stop high-mounted (HMSL) yang dipadukan dengan cetakan krom satin spoiler.

Masuk ke bagian kabin, tersemat layar infotainmet yang terintegrasi dengan panel meter berukuran 12, inci. Karena ini mobil listrik, kursi baris kedua ini punya lantai yang rata dan diklaim mampu memberikan ruang kaki yang lebih luas.

SUV listrik dibekali sejumlah teknologi keselamatan seperti Highway Driving Assist 2, Forward Collision-Avoidance Assist 2, Blind Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Reverse Parking Collision Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, hingga Smart Cruise Control with Stop & Go.

