Momobil.id dan Momotor.id Tawarkan Kemudahan Jual Beli Kendraan di IIMS 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Situs jual beli kendaraan baru dan bekas, Momobil.id dan momotor.id, ditunjuk sebagai Official Trade-in Partner untuk pertama kalinya di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS). 15-25 Februari 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Head of Digital Center of Excellence Adira Finance Manuel Irwanputera, mengungkapkan mengklaim momobil.id dan momotor.id merupakan pilihan digital dari Adira Finance untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan.

"Mulai tahun ini sampai 3 tahun ke depan momobil.id dan momotor.id berpartisipasi sebagai Official Trade in Partner, MUFG dan Bank Danamon sebagai Official Bank Partner, dan Adira Finance sebagai Official Multifinance Partner,” ucap dia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 17 Februari 2024.

Manuel kemudian berharap bisa memberikan solusi bagi pelanggan yang ingin membeli kendaraan baru namun ingin lebih mudah menjual kendaraan lama, dengan memfasilitasi on the spot kebutuhan ini.

Momobil.id dan Momotor.id tawarkan berbagai keunggulan dan momotor.id adalah platform layanan digital dari Adira Finance berupa marketplace dengan menawarkan keunggulan selama ajang IIMS berlangsung yaitu inspeksi transparan dan penawaran harga terbaik maksimal dalam 1 jam.

“Bagi pelanggan yang ingin melakukan transaksi tukar tambah mobil di IIMS 2024, momobil.id menyediakan berbagai kemudahan serta penawaran eksklusif dan promo menarik lainnya melalui program Auto Menang Banyak berupa tambahan cashback sampai dengan Rp 4.500.000 saldo elektronik dan cashback sampai dengan 700.000 adirapoin,” Manuel menjelaskan.

Sementara bagi pengunjung yang ingin membeli mobil menggunakan pembiayaan mobil baru KPM Prima akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti; bunga spesial mulai 1,99 persen p.a, diskon biaya admin sampai dengan 50 persen, gratis biaya

provisi dan bonus asuransi ban selama 12 bulan oleh Zurich, serta fasilitas approval di tempat.

“Pelanggan juga berkesempatan memenangkan hadiah paket UMRAH setiap harinya serta undian program dengan kesempatan menang lebih besar hingga 10x grand prize mobil. Sedangkan, bagi pelanggan yang ingin tukar tambah motor lama melalui momotor.id berkesempatan mendapatkan cashback sampai dengan 1.100.000 adirapoin,” sambung Manuel.

Selanjutnya untuk pengunjung yang ingin membeli motor bisa menggunakan pembiayaan Adira Finance untuk mendapat keuntungan.

