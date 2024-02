Daftar Harga Mobil Baru di IIMS 2024, dari Jimny 5 Pintu hingga Vellfire Hybrid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 menjadi wadah bagi pabrikan otomotif untuk meluncurkan produk terbarunya. Ada sejumlah model mobil baru yang diluncurkan dalam pameran otomotif tahunan ini.

Di IIMS tahun ini, ada beberapa pabrikan yang meluncurkan mobil barunya, antara lain Suzuki, Subaru, Toyota, Honda, hingga Hyundai. Kali ini, Tempo akan memberikan daftar harga dari mobil baru yang dirilis di IIMS 2024, khusus untuk model bermesin konvensional.

Berikut daftar harga mobil baru di IIMS 2024.

1. Suzuki Jimny 5 Pintu

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan Jimny 5 pintu dalam ajang IIMS 2024. Ada empat varin yang dipasarkan untuk Jimny 5 pintu ini.

Baca Juga: PLN Tebar Promo dan Hadiah Menarik di IIMS 2024

Jimny 5 pintu manual dibanderol Rp 462 juta, Jimny 5 pintu manual dual tone Rp 465 juta, Jimny 5 pintu otomatis Rp 475,6 juta, serta Jimny 5 pintu otomatis dua tone dilego dengan harga Rp 478,6 juta. Seluruh harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jabodetabek.

2. Subaru BRZ

Subaru BRZ M/T EyeSight dan BRZ A/T EyeSight diluncurkan dalam ajang IIMS 2024. Kedua model tersebut dibanderol dengan harga Rp 885 juta dan Rp 895 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

All New Subaru BRZ dilengkapi mesin BOXER 2.4 liter naturally aspirated bertenaga 237 PS pada 7.000 rpm dan torsi puncak 250Nm di 3.700 rpm. Subaru BRZ hadir dengan transmisi manual 6 kecepatan dan otomatis 6 kecepatan.

3. Toyota Vellfire

Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Toyota Vellfire HEV dalam ajang IIMS 2024. Vellfire hybrid ini dipasarkan dengan banderol Rp 1.802.700.000 untuk tipe 2.5 HEV non-premium color dan Rp 1.806.200 untuk tipe premium color.

Bicara spesifikasi, Vellfire hybrid mengusung mesin berkode A25A-FXS dengan kapasitas 2,5 liter. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 190 PS dan torsi 239 Nm, serta dilengkapi dengan sistem hybrid seperti yang digunakan pada Alphard hybrid.

4. Mini Clubman Final Edition

BMW Group Indonesia meluncurkan Mini Clubman Final Edition dalam pameran IIMS 2024. Mobil ini dijual dengan harga Rp 1,059 miliar off the road.

Mini Clubman edisi terbatas ini hanya diproduksi 1.969 unit secara global dan Indonesia kebagian 50 unit. Karena ini edisi khusus, terdapat tulisan "Final Edition" di ruji bawah setir dan jok leather MINI Yours dengan lencana eksklusif.

5. Honda BR-V N7X Edition

Tak absen menghadirkan model baru, dalam ajang IIMS 2024 Honda meluncurkan All New BR-V N7X Edition. Honda BR-V edisi khusus ini dipasarkan lebih mahal RP 1 juta dari varian BR-V yang sudah ada.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tipe E CVT dibanderol Rp 319,4 juta, tipe Prestige dilego Rp 343,4 juta, dan tipe Prestige with Honda Sensing dijul dengan harga Rp 363,4 juta, semua berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

Honda BR-V N7X Edition hadir dengan warna favorit model ini, yakni Sand Khaki Pearl. Perubahan eksterior pada edisi khusus ini meliputi penambahan New Exclusice N7X Edition Aero Kit yang terdiri dari Front Under Spoiler, Side Under Spoiler, Rear Under Spoiler, serta Dark Chrome Emblem.

Selain itu, bagian depannya terdapat New Sleek Dark Chrome Front Grille yang dipadukan dengan Chrome Garnish, serta New LED Foglight dengan Stylish Chrome Garnish. Kemudian, terdapat penambahan warna hitam dan bagian sampingnya terdapat New Power Retractable Black Door Mirror dengan LED Turning Signal dan Door Handle serta Tailgate Spoiler.

Lalu, BR-V N7X Edition ini memiliki New Black Shark Fin Antenna dan New Reflector Garnish pada bagian belakang. Bagian rodanya menggunakan Wheel Arch Protector berwarna hitam dengan velg baru 17 inci Progressive Black Alloy Wheel Design.

Masuk ke kabin, seluruh jok BR-V edisi khusus ini dilapisi dengan Leather-Trimmed Seat berwarna hitam. Sementara, di ruang kemudi terdapat setir dan tuas transmisi yang dibalut kulit berwarna hitam.

6. Hyundai Creta Alpha

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merilis varian terbaru Creta, yakni Alpha dalam ajang IIMS 2024. Creta Alpha dijual dengan harga Rp 421,8 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

Hyundai Creta Alpha hadir dalam tiga opsi warna, yakni Optic White Matte, Magnetic Silver Matte, dan Midnight Black Matte. Varian baru ini juga dilengkapi semua elemen di eksteriornya mulai dari atap, roof rail, door handle, skid plate, c-pillar garnish, hingga bodykit dengan, samping, dan belakang berkonsep monokrom.

Bagian interiornya menampilkan headline berkelir hitam. Kemudian, Creta Alpha juga hadir dengan Seat Stitch and Pipping, Door Trim Stitch, Shift Knob Stitch, dan Steering Stitch berwarna merah. Selain itu, terdapat Alpha Logo di bagian Door Stop Lamp, juga di bagian floor mat dan front seat yang dilengkapi embroidery spesial.

7. Suzuki Ertiga Cruiser Hybrid

Tak hanya Jimny 5 pintu, Suzuki juga merilis Ertiga Cruise Hybrid yang merupakan varian tertinggi Suzuki Ertiga Hybrid.

Suzuki Ertiga Cruiser Hybrid dibanderol Rp 288 juta untuk tipe transmisi manual, Rp 290 juta untuk tipe manual dual tone, Rp 299 juta untuk tipe transmisi otomatis, serta Rp 301 juta untuk tipe otomatis dual tone.

Varian tertinggi Suzuki Ertiga Cruiser Hybrid juga melakukan penyegaran terhadap Rear Under Spoiler, Front Under Spoiler, Side Under Spoiler & Side Body Decal, Front Garnish Bumper dan Rear Upper Spoiler.

Pilihan Editor: Suzuki Jimny 5 Pintu Diluncurkan di IIMS 2024, Harga Mulai 460 Jutaan

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto