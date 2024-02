Promo Toyota IIMS 2024: DP Mulai 10 Persen, Gratis Asuransi 3 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) memberikan sejumlah promo di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Promo ini mencakup pembelian mobil baru, termasuk promo ushership dan aftersales.

“PT Toyota Astra Motor menghadirkan mobility ecosystem yang komplit untuk menunjang mobilitas masyarakat, baik terkait kebutuhan sales maupun aftersales, hingga pembelian mobil baru Toyota berikutnya,” kata Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy dalam keterangan resmi yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 20 Februari 2024.

Setiap pembelian All New Veloz, All New Avanza, New Rush, dan New Raize di IIMS 2024, akan mendapatkan gratis asuransi selama dua tahun dengan nilai Rp 16 juta. Promo gratis asuransi ini berlaku untuk DP 10 persen, 15 persen, 20 persen, dan 25 persen. Khusus All New Veloz ada pilihan gratis asuransi tiga tahun senilai Rp 20 juta.

Toyota juga menawarkan DP 10 persen atau Rp 30 jutaan dan cicilan ringan mulai Rp 4 juta jutaan. Promo ini berlaku untuk transaksi melalui Toyota Official Store Solution (TOSS). Tersedia juga cashback Rp 1 juta yang berlaku untuk pembelian All New Veloz, All New Avanza, dan New Rush.

Layanan usership Toyota, KINTO juga hadir dengan promo cashback hingga Rp 4,5 juta dalam bentuk voucher BBM, saldo uang elektronik, dan merchandise eksklusif KINTO. Kemudian, ada Toyota Insurance Promo dengan hadiah saldo uang elektronik Rp 500 ribu untuk setiap SPK dengan Insurance Safe Driving Rewards.

