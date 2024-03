10 Merek Mobil Terlaris di Dunia Sepanjang 2023, Toyota Juaranya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota memimpin posisi puncak dalam deretan merek mobil paling banyak dijual di dunia selama 2023. Produsen mobil asal Jepang itu masih mendominasi pasar otomotif selama 14 tahun berturut-turut.

Firma intelijen dan konsultasi pasar yang berspesialisasi dalam industri kendaraan roda empat, Focus2Move mengumpulkan data registrasi kendaraan ringan terbaru dari berbagai merek di 159 negara di seluruh dunia.

Kemudian, mereka mengekstraksi data yang dituangkan ke dalam basis data Global Auto Database untuk menentukan peringkat mobil terlaris.

“Peringkat merek mobil paling laris di dunia 2023 menunjukkan sedikit perubahan akibat adanya pertumbuhan perusahaan yang berfokus pada produksi kendaraan listrik,” tulis Focus2Move. Adapun 10 merek mobil paling laris di dunia pada tahun lalu sebagai berikut.

Daftar Merek Mobil Terlaris di Dunia Sepanjang 2023

1. Toyota

Toyota menjual 9,07 juta unit kendaraan pada 2023, naik 4,1 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat ada belasan model yang diluncurkan di tahun lalu, di antaranya All New Agya GR Sport, All New Corolla Cross GR Sport HEV, New Hilux Box, New Yaris GR Sport, All New Yaris Cross, dan RAV4 GR Sport PHEV.

2. Volkswagen (VW)

Di posisi kedua, Volkswagen menguasai pasar global dengan menjual 5,1 juta mobil, naik 7 persen dibandingkan pada 2022.

Terdapat dua produk unggulan VW yang tampil di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, yaitu New Golf GTI dan SUV 7-seater All New Tiguan Allspace.

3. Honda

Honda dilaporkan mampu menjual 3,9 juta unit mobil pada 2023, naik 3,7 persen dari tahun sebelumnya.

Apabila mengacu pada laman PT Honda Prospect Motor (HPM) selaku pemegang lisensi agen tunggal Honda di Indonesia, ada 11 produk yang ditawarkan, mulai dari Honda HR-V, Honda WR-V, BR-V, Civic RS, Brio, Accord, Mobilio, CR-V, City, Civic Type R, hingga City Hatchback.

4. Hyundai

Di peringkat keempat, ada Hyundai yang merilis 3,8 juta unit mobil dalam skala global pada tahun lalu, naik 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun di Tanah Air, PT Hyundai Motors Indonesia memperkenalkan Hyundai Kona Electric, SUV Flagship Hyundai Palisade, dan Hyundai Ioniq Electric di sepanjang 2023.

5. Ford

Selanjutnya, merek mobil terlaris di dunia sepanjang 2023 adalah Ford yang mampu menjajakan 3,7 unit mobil buatannya, naik 4,4 persen dibandingkan pada 2022.

Pada 2023, Ford melalui RMA Indonesia, selaku distributornya di Indonesia menghadirkan Ford Everest generasi terbaru.

6. Nissan

Di posisi keenam, Nissan tercatat menjual 3,3 juta unit mobilnya pada 2023, atau naik 8,5 persen.

Pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, Nissan memamerkan New Nissan Kicks e-POWER, Nissan Livina, dan Nissan Serena.

7. Chevrolet

Chevrolet disebut-sebut telah memasarkan 3,29 juta unit produk kendaraan roda empatnya pada 2023. Beberapa model Chevrolet yang paling banyak diminati adalah Trax, Spark, Trailblazer, dan Colorado.

8. Kia

Berikutnya, ada Kia yang dilaporkan telah menjajakan 3 juta unit mobil pada tahun lalu, jumlah itu naik 2,2 persen. Dalam pameran otomotif GIIAS, Kamis, 10 Agustus 2023 lalu, Kia meluncurkan seri mobil listrik SUV terbarunya, yaitu Kia EV9 GT-Line.

9. BYD

Di peringkat sembilan, ada produsen mobil asal Cina, BYD yang telah menjual 2,6 juta unit atau naik drastis hingga 48,8 persen.

Sedangkan pada 2019, BYD hanya bertengger di posisi ke-49. Sebagai pabrikan yang berfokus pada EV, BYD juga masih meluncurkan ICE yang mewakili lebih dari separuh penjualan perusahaan.

10. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz termasuk salah satu merek mobil terlaris di dunia sepanjang 2023, yaitu 2,2 juta unit penjualan, naik 0,6 persen.

Produsen mobil mewah asal Jerman itu mampu melampau posisi BMW di segmen premium. Adapun BMW berada di peringkat ke-11 dengan penjualan 2,2 juta unit juga.

MELYNDA DWI PUSPITA

