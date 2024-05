10 Mobil Termahal di Dunia 2024, Ada yang Mencapai 450 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memiliki mobil termahal di dunia dapat melambangkan puncak kemewahan bagi segelintir orang.

Tak hanya hadir dengan desain eksklusif, kendaraan-kendaraan roda empat tersebut juga menyediakan fitur keselamatan terkini, teknologi hiburan termutakhir, interior yang nyaman dan luas, serta keunggulan lain yang memanjakan penggunanya.

Melansir Forbes India, berikut top 10 mobil termahal di dunia per 29 Januari 2024.

Daftar Mobil Termahal di Dunia 2024

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail pertama kali diluncurkan pada 18 Agustus 2023. Dengan harga sekitar US$ 30 juta atau Rp450 miliar (kurs Rp 15.000), pembeli akan mendapatkan kendaraan bermesin V-12 6,75 Liter twin-turbo.

Desain Rolls-Royce La Rose Noire Droptail terinspirasi dari kelopak mawar Black Baccara yang banyak dijumpai di Prancis.

2. Rolls-Royce Boat Tail

Rolls-Royce Boat Tail dipasarkan dengan harga sekitar US$ 28 juta atau Rp420 miliar. Mobil yang debut pada 27 Mei 2021 lalu itu merupakan penerus Sweptail yang diperkenalkan pada 2017.

Rolls-Royce Boat Tail menawarkan interior mewah dengan lemari es sampanye. Bagian dek belakangnya merupakan interpretasi ulang dari dek belakang kayu mobil boat tail klasik tahun 1930-an.

3. Bugatti La Voiture Noire

Dilengkapi dengan mesin W16 8 Liter quad-turbo, Bugatti La Voiture Noire menghasilkan output setara 1.479 tenaga kuda.

Mobil yang dihiasi dengan enam ujung knalpot itu dijual dengan harga US$ 18,7 juta atau Rp280 miliar. Bugatti La Voiture Noire dirilis pertama kali ke hadapan publik pada Maret 2019 lalu.

4. Pagani Zonda HP Barchetta

Diluncurkan pada Agustus 2017, Pagani Zonda HP Barchetta ditawarkan dengan harga US$ 17,6 juta atau Rp264 miliar.

Mobil buatan pabrikan otomotif asal Italia, Pagani Automobili itu dibatasi volume produksinya, sehingga sangat eksklusif.

Hanya ada tiga unit Pagani Zonda HP Barchetta di dunia, salah satunya diperuntukkan bagi sang pengusaha Horacio Pagani.

5. SP Automotive Chaos

Dengan harga sekitar US$ 14,4 juta atau Rp216 miliar, SP Automotive Chaos termasuk salah satu mobil termahal di dunia pada 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kendaraan yang debut pada 1 November 2021 lalu itu didesain oleh Spyros Panopoulos dengan dua model, yaitu Earth Version dan Zero Gravity. Versi Zero Gravity lebih unggul dengan akselerasi 100 kilometer per jam hanya dalam kurun waktu 1,55 detik.

6. Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail merupakan mobil ikonik yang mengingatkan kepada desain mobil Rolls-Royce buatan 1920 hingga 1930-an.

Mobil yang dirilis pada Mei 2017 itu ditawarkan dengan harga sekitar US$ 13 juta atau Rp195 miliar.

7. Bugatti Centodieci

Untuk merayakan 110 tahun Bugatti, perusahaan otomotif asal Prancis itu memperkenalkan model Centodieci pada 2019 lalu. Dengan menukar uang sekitar US$ 9 juta atau Rp135 miliar, pembeli akan mendapatkan satu dari 10 unit mobil yang diproduksi terbatas tersebut.

8. Mercedes Maybach Exelero

Dilengkapi dengan mesin V12 twin-turbo, Mercedes Maybach Exelero dapat menghasilkan tenaga setara 690 tenaga kuda.

Mobil yang dirancang untuk meminimalisir tekanan aerodinamis itu mampu berakselerasi hingga 351 kilometer per jam. Dibuat oleh divisi Goodyear, Fulda di Jerman, Mercedes Maybach Exelero dibanderol sekitar US$ 8 juta atau Rp120 miliar.

9. Pagani Huayra Codalunga

Pagani Huayra Codalunga menjadi jawaban dari keinginan dua kolektor Pagani akan mobil dengan desain bak mobil balap era 1960-an.

Hanya diproduksi lima unit, Codalunga telah dibekali mesin V-12 berkekuatan tenaga kuda. Untuk mendapatkannya, pembeli harus menyiapkan uang sekitar US$ 7,4 juta atau Rp111 miliar.

10. Bugatti Divo

Sebagai salah satu mobil termahal di dunia pada 2024, pembeli harus merogoh kantong hingga US$ 6 juta atau Rp90 miliar untuk membawa pulang Bugatti Divo.

Kendaraan yang debut pada 24 Agustus 2018 lalu itu memiliki tenaga sebesar 1.500 tenaga kuda.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Cegah Kerugian Saat Kredit Mobil, Perhatikan 5 Tips Berikut