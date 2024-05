10 Motor Termahal di Dunia 2024, Harganya Mencapai 2,3 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kini sepeda motor tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi. Bagi sejumlah orang, kendaraan roda dua tersebut menjadi simbol kesuksesan.

Meskipun memiliki harga yang umumnya berada di bawah harga mobil. Namun, banyak beberapa pabrikan otomotif yang meluncurkan produk motor dengan harga fantastis.

Melansir laman HotCars, berikut top 10 sepeda motor paling mahal di dunia per 17 Februari 2024.

Daftar Motor Termahal di Dunia 2024

1. Combat Motors Wraith

Combat Motors Wraith dibuat dari rangka aluminium billet padat. Dengan mesin V-twin, motor seharga US$ 155.000 atau sekitar Rp2,3 miliar (kurs Rp 15.000) ini menghasilkan kekuatan setara 110 tenaga kuda pada 4.500 rpm. Combat Motors Wraith juga dilengkapi dengan roda BST serat karbon dan rem Bringer.

2. Arch 1s

Arch dikenal sebagai perusahaan otomotif yang memproduksi sepeda motor berdasarkan pesanan pelanggan.

Salah satu produk Arch yang memiliki harga tinggi, yakni seri 1s. Motor yang dibekali mesin S&S V-twin ini dipasarkan dengan harga US$ 128.000 atau Rp1,9 miliar.

3. Curtiss 1

Curtiss 1 secara teknis tidak tersedia, tetapi pabrikan sudah mulai menerima pesanan dan diperkirakan akan mulai dikirim pada 2024.

Motor bertenaga listrik ini dibanderol dengan harga US$ 120.000 atau Rp1,8 miliar. Curtiss 1 menggunakan mesin motor listrik Axial Flux berkekuatan 217 tenaga kuda dan paket baterai Curtiss Hex yang dapat ditambah.

4. Indian Challenger RR King of The Baggers

Indian Challenger RR King of The Baggers dirancang sesuai dengan standar balapan seri MotoAmerica.

Motor yang dapat dibeli dengan menukar uang sebesar US$ 92.229 atau Rp1,3 miliar ini hanya ada 29 unit. Setiap bagian Indian Challenger RR diklaim mencerminkan motor yang dikemudikan pembalap Tyler O’Hara.

5. Boss Hoss Limited Super Sport Big Block

Dengan harga mencapai US$ 73.273 atau Rp1,09 miliar, menjadikan Boss Hoss Limited Super Sport Big Block masuk dalam daftar motor termahal di dunia pada 2024.

Sepeda motor yang ditenagai mesin 8.128 cc ini mampu menghasilkan 600 tenaga kuda dan torsi 568 lb-ft. Jarak sumbu rodanya juga sangat besar, yakni 80 inci.

6. Bimota TESI H2

Bimota TESI H2 terbuat dari aluminium ringan yang diimbangi dengan desain mencolok. Motor besutan pabrikan Italia ini dipasangi mesin empat silinder segaris 998 cm yang berasal dari Kawasaki.

Motor seharga US$ 72.000 atau Rp1,08 miliar ini pertama kali diluncurkan ke hadapan publik pada Oktober 2020.

7. Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini hadir dengan aksen serat karbon dan beberapa elemen eksklusif yang didatangkan langsung dari Huracan STO.

Model motor yang diperkenalkan dalam ajang World Premiere 2023 ini diproduksi dalam edisi terbatas, yakni 630 unit di seluruh dunia. Adapun harga yang ditawarkan mencapai US$ 68.000 atau Rp1,02 miliar.

8. Kawasaki Ninja H2R

Kawasaki Ninja H2R dirancang untuk memberikan pengalaman bagi pengendara bak menaklukan arena pertandingan.

Kecepatan tertinggi motor seharga US$ 58.100 atau Rp871 juta ini mencapai 386 kilometer per jam. Pasalnya, Kawasaki Ninja H2R dibekali dengan mesin hypersport supercharged 998 cc In-Line Four yang dapat menghasilkan performa tinggi.

9. MV Agusta Rush 1000

Dengan menukar uang sebesar US$ 50.098 atau Rp751 juta, pembeli dapat membawa pulang MV Agusta Rush 1000.

Motor hyper-naked besutan pabrikan Italia ini didesain dengan beberapa detail yang menarik, seperti joknya terbuat dari kulit dengan trim Alcantara dan sebagian besar bodywork dibuat dari serat karbon.

10. Ducati Panigale V4 R

Sebagai salah satu motor termahal di dunia pada 2024, Ducati Panigale V4 R dipasarkan dengan harga US$ 45.495 atau Rp682 juta.

Sepeda motor yang diklaim dibuat dengan mengadopsi solusi teknis untuk kejuaraan MotoGP dan WorldSBK ini dipacu oleh mesin Desmosedici Stradale R 998 cc.

MELYNDA DWI PUSPITA

