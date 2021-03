Honda City Hatchback RS Gantikan Jazz, Simak Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor resmi memasarkan Honda City Hatchback RS di Indonesia. Model ini dipastikan menggantikan Honda Jazz yang produksinya dihentikan sejak Februari lalu.



Business Innovation And Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy mengatakan bahwa City Hatchback RS akan melanjutkan sukses Jazz di segmen hatchback. “Selama ini Jazz menguasai segmen hatchback dan kami akan mempertahankan itu melalui City Hatchback RS,” kata Billy dalam konferensi pers usai peluncuran secara virtual, Rabu, 3 Maret 2021.





Billy mengatakan bahwa City Hatchback RS memiliki tampilan yang sporty, dan jauh lebih baik dibanding Jazz. “Tampilan sporty ini sesuai studi kami yang merupakan keinginan banyak konsumen muda di Indonesia,” ujar dia.



Sayangnya, harga City Hatchback RS saat ini belum diumumkan. Menurut Billy, harganya akan diumumkan menjelang pengiriman ke konsumen pada April mendatang. City Hatchback RS akan diproduksi di pabrik perakitan Honda di Karawang, Jawa Barat, mulai akhir Maret 2021.



Lantas seperti apa spesifikasi Honda City Hatchback RS? Simak ulasannya.



Honda City Hatchback RS. (Honda)



Eksterior

Honda City Hatchback RS memiliki dimensi pajang 4.349 mm x lebar 1.748 mm, dan tinggi 1.488 mm, serta sumbu roda 2.589 mm. Sedangkan Honda Jazz memiliki dimensi Panjang 3.955 mm x lebar 1.694 mm x tinggi 1.524 mm, dan jarak sumbu roda 2.530 mm. Dari perbandingan di atas, City Hatchback RS lebih panjang 394 mm, lebih lebar 54 mm, namun lebih rendah 36 mm. Jarak sumbu rodanya lebih panjang 59 mm.



Pada sisi eksterior, Honda City Hatchback RS menerapkan cutting edge design dengan garis karakter yang kuat dan desain lampu terkini dengan Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Rear Combi Light with LED light bars. Selain itu, warna hitam glossy pada Front Upper Grille, Side Door Mirror, Shark Fin Antenna, dan 16” Sporty Alloy Wheels yang memiliki aksen warna hitam yang semakin menambah karakter sporty pada mobil ini.

Aerokit eksklusif RS seperti Rear Bumper with Diffuser, Fog Garnish, Front Bumper Lower Mesh Grille tampil pada bagian eksterior. Kombinasi aerokit dan bumper pada Honda City Hatchback RS telah dikembangkan melalui pengujian pada terowongan angin oleh Honda Research & Development di Sakura, Jepang yang juga mengembangkan Formula-1 untuk tingkat aerodinamika yang lebih baik.

City Hatchback RS juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan A/C secara otomatis sebelum memasuki kendaraan.



Honda City Hatchback RS merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini, yang sebelumnya dihadirkan Honda untuk model-model premium seperti All New Honda Accord, New Honda Civic, dan juga New Honda CRV.

