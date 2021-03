Mobil SUV Mazda CX-5 Ludes Amblas Tak Tersisa, Begini Ceritanya

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta Mazda terutama mobil SUV Mazda CX-5 mesti bersabar.

Head of Sales PT Eurokars Motor Indonesia Dedy Kurniawan Saputro menjelaskan bahwa selama 2020 penjualan mobil Mazda CX-5 secara ritel (dari dealer ke pelanggan) sebanyak 2.611 unit.

Saking banyaknya penggemar pada 2020, sampai persediaan mobil Mazda CX-5 ludes di pasaran karena sangat digemari oleh konsumen Indonesia.

"Sampai saat ini, unit dari Mazda CX-5 sudah tidak ada lagi, alias sold out," kataya dalam diskusi virtual pada Selasa, 9 Maret 2021.

PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) pun berharap besar dengan penjualan mobil Mazda CX-5 pada 2021, sebagai pemegang rekor penjualan mobil Mazda terbanyak di Indonesia selama 2020.

Baca: New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD Meluncur, Simak Harganya

Menurut Dedy Kurniawan Saputro, 2020 adalah tahun yang menantang bagi Mazda dan industri otomotif di Indonesia bahkan dunia karena pandemi Covid-19.

"Salah satu backbone Mazda di Indonesia selama 2020 adalah Mazda CX-5 yang memberikan kontribusi terbesar," ucapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pecinta Mazda di Indonesia, PT EMI mengumumkan peluncuran mobil SUV varian terbaru New Mazda CX-5, yang memiliki penyegaran pada mesin dibandingkan sebelumnya.

New Mazda CX-5 menghadirkan tiga pilihan varian, yaitu Touring, GT, dan ELITE. PT EMI menawarkan New Mazda CX-5 dengan harga Rp 555.8 juta untuk varian GT on the road Jakarta.

"Khusus varian GT, ada fitur baru yang akan menyuguhkan kesenangan berkendara lebih sporty," ujar Managing Director PT. EMI Ricky Thio.

New Mazda CX-5 di Indonesia akan menggunakan mesin bensin SKYACTIV-G 4-silinder 2,5 Liter yang menghasilkan tenaga maksimum 190 PS dan torsi puncak 251 Nm.

Penyegaran pada mesin SUV ini mampu meningkatkan tenaga 4 PS lebih tinggi dan juga Torsi 6 Nm lebih tinggi dari mesin terdahulu.

Teknologi yang canggih juga tersemat pada mesin yang baru sehingga memungkinkan mesin mobil tetap bekerja dengan hanya mengaktifkan 2 dari mesin 4-silinder New Mazda CX-5.

Mode ini akan bekerja secara otomatis melalui sensor sesuai beban kerja mesin sehingga bahan bakar efisien atau lebih irit.

Tidak ketinggalan fitur i-Stop paad New Mazda CX-5. Fitur canggih ini bisa menghentikan fungsi kerja mesin pada saat mobil berhenti. Efisiensi BBM pun bertambah.

Pada varian GT, hadir pula beberapa penyegaran seperti penggunaan paddle shift di balik lingkar kemudi untuk meningkatkan kesenangan berkendara. Selain itu, masih ada penggunaan smartphone integration seperti Wireless Apple Carplay dan Andoid Auto.

Mobil New Mazda CX-5 2021 juga hadir dengan fitur unggulan Active Driving Display (head-up display) yang dapat menyampaikan informasi kecepatan, Blind Spot Monitoring (BSM)dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA), serta layar information meter cluster (speedometer) lebih besar dari sebelumnya yang kini menjadi 7 inci.

Seluruh mobil SUV New Mazda CX-5 juga mendapatkan layar sistem infotainment yang lebih besar, dari sebelumnya 7 inci menjadi 8 inci. Layar infotainment ini menjadi pusat pengaturan MZD Connect termasuk sistem audio premium BOSE® dengan 10 buah speaker, lengkap dengan surround sound system Centerpoint 2 dan ambient noise compensation AudioPilot 2® yang sudah dapat terintegrasi dengan smartphone.

Untuk melengkapi itu semua, New Mazda CX-5 kini dilengkapi dengan penggunaan material baru pada bagian plafon yang diklaim mampu meningkatkan kesenyapan kabin. Tampilan lebih segar di dalam kabin disuguhkan oleh penggunaan aksen "metal woods" di beberapa bagian interior.

Pada bagian luar, mobil ini memiliki riasan baru yang mencolok seperti penggunaan warna velg silver mengkilat yang menjadikan tampilan luar lebih menarik. Terakhir, sebagaimana didapatkan oleh model New Mazda6 sebelumnya, New Mazda CX-5 ini juga mendapatkan model kunci terbaru dari Mazda yang disebut "7-G Models Key-fob".

Mobil SUV Mazda CX-5 – GT juga hadir dengan warna baru nan elegan, yaitu Titanium Flash, dengan nuansa warna baru ini menjadikan Mazda CX-5 memiliki lebih banyak warna pilihan.