New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD Meluncur, Simak Harganya

New Mazda CX-5 GT meluncur di Indonesia, Selasa, 9 Maret 2021. (Mazda)

TEMPO.CO, Jakarta - Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) resmi merilis mobil baru New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD. Keduanya mengisi segmen SUV media ke atas.

GM Operastions PT EMI Erik Pascanugraha menerangkan, pihaknya telah melakukan penyegaran pada mobil model baru tersebut. “Ada beberapa poin penyegarannya agar tetap menjadi pilihan di segmen SUV,” ujar dia dalam acara virtual, Selasa, 9 Maret 2021.

CX-9 AWD mendapatkan tambahan fitur berupa paddle shift, wireless smartphone charger, dan sistem koneksi nirkabel Apple CarPlay. Dari segi tampilan juga memiliki penyegaran, yaitu grill warna dan desain baru, yang memberi kesan mewah.

Di dalam kabinnya, kini New Mazda CX-9 desainnya diubah di bagian samping jok, dan beberapa sentuhan baru pada panel interior. “Ini juga tidak terlepas dari dukungan teknologi Mazda terbaru,” katanya.

Baca juga: Mazda CX-5 2019 Kini Makin Mewah, Fitur Berlimpah

CX-9 AWD menggunakan mesin bensin 2,5 liter dengan imbuhan turbocharger di balik kap mesinnya. Teknologi mesinnya SKYACTIV-G 2.5T, menyuguhkan performa istimewa untuk berkendara sehari-hari. Dipadu dengan transmisi pintar dan canggih SKYACTIV-DRIVE 6 percepatan.

Menurut Product Planner PT EMI Kenny Wala, sistem penggerak Mazda CX-9 AWD akan meneruskan 100 persen tenaganya pada roda depan. “Saat terjadi selip, secara otomatis sistem AWD akan membagi tenaga ke roda belakang secara simultan sesuai dengan traksi yang dibutuhkan,” tutur dia.

New Mazda CX-5 GT meluncur di Indonesia, Selasa, 9 Maret 2021. (Mazda)



New Mazda CX-9 ini dibanderol dengan harga Rp 869,9 juta untuk varian 2WD dan Rp 998,8 juta untuk varian AWD. Semua harga adalah on the road (OTR) DKI Jakarta. Model ini akan menjadi rival bagi Hyundai Palisade yang baru diluncurkan di Indonesia beberapa waktu lalu.

Sementara, CX-5 tersedia dengan tiga pilihan varian yaitu: Touring, GT dan ELITE. Semua varian CX-5 menggunakan mesin bensin SKYACTIV-G 4-silinder 2,5 Liter yang menghasilkan tenaga maksimum 190 PS dan torsi puncak 251 Nm.

Baca: Permintaan Mazda CX-9 Melonjak, Eurokars Kelimpungan Tambah Unit

Penyegaran pada mesin ini mampu meningkatkan tenaga 4 PS lebih tinggi dan juga Torsi 6 Nm lebih tinggi dari mesin terdahulu. Mesin juga mendapat mode cylinder deactivation.

“Ada juga penggunaan paddle shift di balik lingkar kemudi untuk meningkatkan kesenangan berkendara. Dan smartphone integration seperti Wireless Apple Carplay dan Andoid Auto,” ujar Kenny.

PT EMI menawarkan New Mazda CX-5 dengan harga Rp 555,8 juta untuk varian GT. Harga adalah on the road (OTR) DKI Jakarta. CX-5 berhadapan sejumlah SUV populer seperti Honda CR-V dan Nissan X-Trail.