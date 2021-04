Sepeda Motor Roda Tiga Multifungsi, Untuk Niaga Atau Kendaraan Difabel Pun Bisa

TEMPO.CO, Jakarta - Jenis sepeda motor roda tiga semakin banyak diproduksi dan dijual ke berbagai negara salah satunya untuk segmen Indonesia. Kendaraan ini biasanya digunakan untuk usaha hingga mengangkut sampah seperti yang dilakukan berbagai dinas kebersihan.

Selain digunakan untuk berbagai kegiatan niaga, sepeda motor roda tiga juga banyak digunakan oleh penyandang disabilitas. Namun, dalam mengendarai kendaraan tersebut mereka harus mengantongi SIM atau Surat Izin Mengemudi D.

Salah satu merek sepeda motor yang memiliki banyak konsumen di Indonesia yaitu Viar. Saat ini mereka mengeluarkan seri terbarunya yaitu, New Karya BIT 100. Jenis sepeda motor ini dirancang untuk kegiatan jual beli atau usaha. Hal ini dapat dilihat dari tagline-nya “Karya, Solusi Usaha Anda.”

Viar Karya BIT 100 menggunakan mesin berkubikasi 100cc berpendingin cairan. Sedangkan untuk bak bordesnya menggunakan material plat bordes, yang membuatnya lebih tahan terhadap karat. Sepeda motor ini juga dilengkapi dengan Port Charger yang berfungsi untuk mengisi daya smartphone penggunananya.

Untuk produk motor dari Viar memiliki berbagai macam tipe Viar Karya seperti, New Karya 150, New Karya 200, Karya 300, New Karya 150 B, New Karya 150 BHS, New Karya 150 BFS, dan New Karya 150 RMDT. Perbedaan di setiap tipe mulai dari jenis bak hingga kubikasi pada mesin yang digunakan.

Merek sepeda motor roda 3 lainnya yaitu Kaisar Motorcycle. Tipe yang laku dipasaran yaitu Triseda RX. Hal ini dikarenakan spesifikasinya yang terbaik di kelasnya. Motor ini memiliki tipe mesin 4 langkah OHV dengan pendingin air serta memiliki kapasitas silinder mencapai 149cc. Motor ini juga bisa menahan beban angkutan mencapai 800 kg.

Sepeda motor roda tiga lainnya, setelah itu ada merek motor Tossa dengan tipe andalannya yaitu Tossa New Super Hercules XB 200cc. Dalam satu tipe motor, Tossa New Super Hercules XB memiliki 4 jenis varian motor yang dibedakan berdasarkan baknya. Adapun tipe-tipe baknya mulai dari tipe toko, tipe bak tabung gas, tipe bak pengangkut gallon, dan tipe kabin box.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Powerace Rilis Empat Sepeda Motor Roda Tiga Untuk UMKM